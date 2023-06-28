Силовики взялись за дело свердловчанки, которую экс-возлюбленный намеренно заразил ВИЧ

28 июня 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Полиция проводит дополнительную проверку по делу о намеренном заражении ВИЧ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В полиции Екатеринбурга заявили о том, что горожанке, которая обвинила экс-возлюбленного в намеренном заражении ее ВИЧ-инфекцией, было отказано в возбуждении уголовного дела. Причиной отказа стало то, что экспертиза не подтвердила ее слова. Но силовики решили провести дополнительную проверку по заявлению жительницы уральской столицы. Такую информацию журналисту URA.RU предоставили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Ранее жительница Екатеринбурга Алена обратилась в редакцию URA.RU с просьбой опубликовать свою историю. Дело в том, что у девушки ВИЧ. По словам горожанки, заразил ее вирусом иммунодефицита человека бывший парень. Несмотря на то, что экс-возлюбленный знал о своем диагнозе, молодой человек не оповестил Алену об этом. Екатеринбурженка уверяет, что Сергей почти 18 лет не принимал антиретровирусную терапию, хотя ВИЧ был выявлен у него в 2001 году. В полиции девушке не помогли — шесть раз отказали в возбуждении уголовного дела. Алена будет обращаться в прокуратуру и следственный комитет. «Сотрудниками службы участковых в ходе проверки по заявлению гражданки проведены необходимые мероприятия. В том числе именно по ходатайству полиции медицинским учреждением была осуществлена экспертиза с целью определения причастности указанного мужчины к заражению заявительницы. Однако данное исследование не подтвердило доводы женщины. В настоящее время по материалу проводится дополнительная проверка, в рамках которой будет повторно истребована медицинская документация и осуществлены иные действия», — заявили корреспонденту агентства в ведомстве. Партнер адвокатской конторы «Дирксен и партнеры» Елена Романова, которая взялась за дело Алены, заявила URA.RU о том, что практики по таким делам в регионе нет. Хотя закон и предусматривает, что заражение лица ВИЧ-инфекцией другим лицом, заведомо знавшим о наличии у него этой болезни, влечет за собой привлечение к уголовной ответственности по статье 122 УК РФ. «То есть, как только у человека выявили ВИЧ, он несет ответственность за его распространение. И если человек скрывает свой статус от других, он опасен и должен понести за это наказание. А иначе получается, что любой человек может оказаться на месте Алены — понять в одночасье, что жизнь изменилась, что на самом деле это не халатность врачей, а умышленное сокрытие данной информации определенным лицом. А когда хочешь восстановить справедливость, хотя бы с точки зрения закона, оказывается, что все не так просто. Затягивание времени сотрудниками правоохранительных органов может привести к истечению срока давности привлечения лица к уголовной ответственности», — отметила адвокат Романова. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Екатеринбурга ждала от любимого предложения руки и сердца, а получила ВИЧ. Девушка хочет привлечь экс-бойфренда к уголовной ответственности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В полиции Екатеринбурга заявили о том, что горожанке, которая обвинила экс-возлюбленного в намеренном заражении ее ВИЧ-инфекцией, было отказано в возбуждении уголовного дела. Причиной отказа стало то, что экспертиза не подтвердила ее слова. Но силовики решили провести дополнительную проверку по заявлению жительницы уральской столицы. Такую информацию журналисту URA.RU предоставили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Ранее жительница Екатеринбурга Алена обратилась в редакцию URA.RU с просьбой опубликовать свою историю. Дело в том, что у девушки ВИЧ. По словам горожанки, заразил ее вирусом иммунодефицита человека бывший парень. Несмотря на то, что экс-возлюбленный знал о своем диагнозе, молодой человек не оповестил Алену об этом. Екатеринбурженка уверяет, что Сергей почти 18 лет не принимал антиретровирусную терапию, хотя ВИЧ был выявлен у него в 2001 году. В полиции девушке не помогли — шесть раз отказали в возбуждении уголовного дела. Алена будет обращаться в прокуратуру и следственный комитет. «Сотрудниками службы участковых в ходе проверки по заявлению гражданки проведены необходимые мероприятия. В том числе именно по ходатайству полиции медицинским учреждением была осуществлена экспертиза с целью определения причастности указанного мужчины к заражению заявительницы. Однако данное исследование не подтвердило доводы женщины. В настоящее время по материалу проводится дополнительная проверка, в рамках которой будет повторно истребована медицинская документация и осуществлены иные действия», — заявили корреспонденту агентства в ведомстве. Партнер адвокатской конторы «Дирксен и партнеры» Елена Романова, которая взялась за дело Алены, заявила URA.RU о том, что практики по таким делам в регионе нет. Хотя закон и предусматривает, что заражение лица ВИЧ-инфекцией другим лицом, заведомо знавшим о наличии у него этой болезни, влечет за собой привлечение к уголовной ответственности по статье 122 УК РФ. «То есть, как только у человека выявили ВИЧ, он несет ответственность за его распространение. И если человек скрывает свой статус от других, он опасен и должен понести за это наказание. А иначе получается, что любой человек может оказаться на месте Алены — понять в одночасье, что жизнь изменилась, что на самом деле это не халатность врачей, а умышленное сокрытие данной информации определенным лицом. А когда хочешь восстановить справедливость, хотя бы с точки зрения закона, оказывается, что все не так просто. Затягивание времени сотрудниками правоохранительных органов может привести к истечению срока давности привлечения лица к уголовной ответственности», — отметила адвокат Романова. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Екатеринбурга ждала от любимого предложения руки и сердца, а получила ВИЧ. Девушка хочет привлечь экс-бойфренда к уголовной ответственности.