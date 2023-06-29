В Челябинской области стало на 16 стобалльников по ЕГЭ больше

В Челябинской области еще 16 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, на этот раз по иностранным языкам и информатике. Об этом URA.RU сообщили 30 июня в пресс-службе минобразования региона.
«В Челябинской области 14 выпускников сдали экзамен по информатике и ИКТ на 100 баллов, также есть два 100-балльных результата в досрочный период. По результатам ЕГЭ по английскому языку высший результат получили две выпускницы», — уточнили в пресс-службе.
В министерстве отметили, что число выпускников, получивших 200 балов по двум предметам, тоже увеличилось. Теперь в регионе девять 200-балльников.
Результаты ЕГЭ по биологии стали известны 26 июня. Выявлено пять выпускников, которые сдали госэкзамен на 100 баллов.
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