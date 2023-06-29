29 июня 2023

В Челябинской области стало на 16 стобалльников по ЕГЭ больше

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, паспорт, ручки, егэ, паспорт рф, подготовка к егэ, сдача егэ
Стали известны результаты ЕГЭ по информатике и иностранным языкам Фото:

В Челябинской области еще 16 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, на этот раз по иностранным языкам и информатике. Об этом URA.RU сообщили 30 июня в пресс-службе минобразования региона.

«В Челябинской области 14 выпускников сдали экзамен по информатике и ИКТ на 100 баллов, также есть два 100-балльных результата в досрочный период. По результатам ЕГЭ по английскому языку высший результат получили две выпускницы», — уточнили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что число выпускников, получивших 200 балов по двум предметам, тоже увеличилось. Теперь в регионе девять 200-балльников.

Результаты ЕГЭ по биологии стали известны 26 июня. Выявлено пять выпускников, которые сдали госэкзамен на 100 баллов.

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В Челябинской области еще 16 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, на этот раз по иностранным языкам и информатике. Об этом URA.RU сообщили 30 июня в пресс-службе минобразования региона. «В Челябинской области 14 выпускников сдали экзамен по информатике и ИКТ на 100 баллов, также есть два 100-балльных результата в досрочный период. По результатам ЕГЭ по английскому языку высший результат получили две выпускницы», — уточнили в пресс-службе. В министерстве отметили, что число выпускников, получивших 200 балов по двум предметам, тоже увеличилось. Теперь в регионе девять 200-балльников. Результаты ЕГЭ по биологии стали известны 26 июня. Выявлено пять выпускников, которые сдали госэкзамен на 100 баллов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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