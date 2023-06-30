В Челябинске на берегу реки нашли труп мужчины

Тело было найдено в микрорайоне «Академ Риверсайд»
Тело мужчины найдено на берегу реки в микрорайоне «Академ Риверсайд». По предварительным данным, мужчина утонул случайно. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Тело найдено недалеко от дома №103 на Университетской Набережной. Предварительно, мужчина был пьян, упал в воду и захлебнулся», — рассказал источник.
Уточняется, что смерть не носит криминальный характер. Начата проверка. Комментарий от следственного комитета будет опубликован, как только поступит.
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