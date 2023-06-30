В Челябинске на берегу реки нашли труп мужчины

01 июля 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Тело было найдено в микрорайоне «Академ Риверсайд» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тело мужчины найдено на берегу реки в микрорайоне «Академ Риверсайд». По предварительным данным, мужчина утонул случайно. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело найдено недалеко от дома №103 на Университетской Набережной. Предварительно, мужчина был пьян, упал в воду и захлебнулся», — рассказал источник. Уточняется, что смерть не носит криминальный характер. Начата проверка. Комментарий от следственного комитета будет опубликован, как только поступит.

Тело мужчины найдено на берегу реки в микрорайоне «Академ Риверсайд». По предварительным данным, мужчина утонул случайно. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело найдено недалеко от дома №103 на Университетской Набережной. Предварительно, мужчина был пьян, упал в воду и захлебнулся», — рассказал источник. Уточняется, что смерть не носит криминальный характер. Начата проверка. Комментарий от следственного комитета будет опубликован, как только поступит.