30 июня 2023

В Челябинске на берегу реки нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело было найдено в микрорайоне «Академ Риверсайд» Фото:

Тело мужчины найдено на берегу реки в микрорайоне «Академ Риверсайд». По предварительным данным, мужчина утонул случайно. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тело найдено недалеко от дома №103 на Университетской Набережной. Предварительно, мужчина был пьян, упал в воду и захлебнулся», — рассказал источник.

Уточняется, что смерть не носит криминальный характер. Начата проверка. Комментарий от следственного комитета будет опубликован, как только поступит.

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Тело мужчины найдено на берегу реки в микрорайоне «Академ Риверсайд». По предварительным данным, мужчина утонул случайно. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело найдено недалеко от дома №103 на Университетской Набережной. Предварительно, мужчина был пьян, упал в воду и захлебнулся», — рассказал источник. Уточняется, что смерть не носит криминальный характер. Начата проверка. Комментарий от следственного комитета будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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