01 июля 2023

В Екатеринбурге 14-летняя девочка упала с питбайка и сломала ногу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, мотоцикл, перчатка
Для девочки это было пробное занятие на питбайке Фото:

В Екатеринбурге 14-летняя девочка на питбайке заехала в лесополосу, не справилась с управлением и упала. Ее госпитализировали с закрытым переломом ноги, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительной информации 14-летняя девочка на питбайке не обеспечила постоянный контроль за управлением и допустила падение. С места ДТП с закрытым переломом ноги доставлена в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Девочке удалось минимизировать травмы благодаря тому, что она находилась в специальной защитной экипировке. По словам матери пострадавшей, они отправились на пробное занятие, где им предоставили питбайк и защитную экипировку, но ребенок не справилась с управлением и упала.

Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге 14-летняя девочка на питбайке заехала в лесополосу, не справилась с управлением и упала. Ее госпитализировали с закрытым переломом ноги, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации 14-летняя девочка на питбайке не обеспечила постоянный контроль за управлением и допустила падение. С места ДТП с закрытым переломом ноги доставлена в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства. Девочке удалось минимизировать травмы благодаря тому, что она находилась в специальной защитной экипировке. По словам матери пострадавшей, они отправились на пробное занятие, где им предоставили питбайк и защитную экипировку, но ребенок не справилась с управлением и упала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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