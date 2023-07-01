В Екатеринбурге 14-летняя девочка упала с питбайка и сломала ногу. Фото

02 июля 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Для девочки это было пробное занятие на питбайке Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 14-летняя девочка на питбайке заехала в лесополосу, не справилась с управлением и упала. Ее госпитализировали с закрытым переломом ноги, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации 14-летняя девочка на питбайке не обеспечила постоянный контроль за управлением и допустила падение. С места ДТП с закрытым переломом ноги доставлена в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства. Девочке удалось минимизировать травмы благодаря тому, что она находилась в специальной защитной экипировке. По словам матери пострадавшей, они отправились на пробное занятие, где им предоставили питбайк и защитную экипировку, но ребенок не справилась с управлением и упала. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 14-летняя девочка на питбайке заехала в лесополосу, не справилась с управлением и упала. Ее госпитализировали с закрытым переломом ноги, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации 14-летняя девочка на питбайке не обеспечила постоянный контроль за управлением и допустила падение. С места ДТП с закрытым переломом ноги доставлена в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства. Девочке удалось минимизировать травмы благодаря тому, что она находилась в специальной защитной экипировке. По словам матери пострадавшей, они отправились на пробное занятие, где им предоставили питбайк и защитную экипировку, но ребенок не справилась с управлением и упала.