В Екатеринбурге 14-летняя девочка на питбайке заехала в лесополосу, не справилась с управлением и упала. Ее госпитализировали с закрытым переломом ноги, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«По предварительной информации 14-летняя девочка на питбайке не обеспечила постоянный контроль за управлением и допустила падение. С места ДТП с закрытым переломом ноги доставлена в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Девочке удалось минимизировать травмы благодаря тому, что она находилась в специальной защитной экипировке. По словам матери пострадавшей, они отправились на пробное занятие, где им предоставили питбайк и защитную экипировку, но ребенок не справилась с управлением и упала.
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