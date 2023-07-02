В Челябинске по результатам ЕГЭ выявлено еще четыре стобалльника

Три выпускника получили 100 баллов по информатике, один — по иностранному языку
В Челябинске по результатам ЕГЭ по иностранному языку и информатике выявлено четыре стобалльника. Об этом 3 июля сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании.
«Стали известны результаты ЕГЭ по иностранному языку и информатике. В городе добавилась четыре стобалльника: один выпускник получил 100 баллов по иностранному языку, трое — по информатике и ИКТ», — сообщил Авдеев.
В Челябинской области 16 выпускников сдали ЕГЭ по иностранному языку и информатике на 100 баллов. 14 участков госэкзамена получили высший балл по информатике и ИКТ, двое — по английскому языку.
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