В Челябинске по результатам ЕГЭ выявлено еще четыре стобалльника

03 июля 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Три выпускника получили 100 баллов по информатике, один — по иностранному языку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске по результатам ЕГЭ по иностранному языку и информатике выявлено четыре стобалльника. Об этом 3 июля сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании. «Стали известны результаты ЕГЭ по иностранному языку и информатике. В городе добавилась четыре стобалльника: один выпускник получил 100 баллов по иностранному языку, трое — по информатике и ИКТ», — сообщил Авдеев. В Челябинской области 16 выпускников сдали ЕГЭ по иностранному языку и информатике на 100 баллов. 14 участков госэкзамена получили высший балл по информатике и ИКТ, двое — по английскому языку.

В Челябинске по результатам ЕГЭ по иностранному языку и информатике выявлено четыре стобалльника. Об этом 3 июля сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании. «Стали известны результаты ЕГЭ по иностранному языку и информатике. В городе добавилась четыре стобалльника: один выпускник получил 100 баллов по иностранному языку, трое — по информатике и ИКТ», — сообщил Авдеев. В Челябинской области 16 выпускников сдали ЕГЭ по иностранному языку и информатике на 100 баллов. 14 участков госэкзамена получили высший балл по информатике и ИКТ, двое — по английскому языку.