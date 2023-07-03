В ООН оценили возможность подключения «дочки» Россельхозбанка к SWIFT

ООН: идет разработка вариантов для подключения «дочки» Россельхозбанка к SWIFT
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Бренды ПМЭФ, россельхозбанк
Подключение Россельхозбанка к SWIFT было частью зерновой сделки Фото:
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ООН и, в частности, генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен изучают различные варианты подключения дочерней компании Россельхозбанка к SWIFT (международной системе оплаты платежей — прим. URA.RU). Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации ООН Фархан Хак во время брифинга. Россия сможет выполнить свою часть зерновой сделки после подключения Россельхозбанка к системе.

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«Очевидно, что наша коллега Ребека Гринспен находится на связи с рядом страны, в том числе европейских, чтобы найти креативные пути для того, чтобы российские продукты и удобрения были», — заявил Фархан Хак, его слова приводит ТАСС. Так он прокомментировал возможность для Россельхозбанка создать дочернюю компанию для того, чтобы Россия смогла выполнить свою часть зерновой сделки.

Подключение Россельхозбанка к SWIF невозможно из-за западных санкций. Компания может создать дочернюю компанию, которой можно будет пользоваться системой, передает RT. Однако Евросоюз еще не назвал конкретные условия для создания такой компании.

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ООН и, в частности, генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен изучают различные варианты подключения дочерней компании Россельхозбанка к SWIFT (международной системе оплаты платежей — прим. URA.RU). Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации ООН Фархан Хак во время брифинга. Россия сможет выполнить свою часть зерновой сделки после подключения Россельхозбанка к системе. «Очевидно, что наша коллега Ребека Гринспен находится на связи с рядом страны, в том числе европейских, чтобы найти креативные пути для того, чтобы российские продукты и удобрения были», — заявил Фархан Хак, его слова приводит ТАСС. Так он прокомментировал возможность для Россельхозбанка создать дочернюю компанию для того, чтобы Россия смогла выполнить свою часть зерновой сделки. Подключение Россельхозбанка к SWIF невозможно из-за западных санкций. Компания может создать дочернюю компанию, которой можно будет пользоваться системой, передает RT. Однако Евросоюз еще не назвал конкретные условия для создания такой компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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