В ООН оценили возможность подключения «дочки» Россельхозбанка к SWIFT

ООН: идет разработка вариантов для подключения «дочки» Россельхозбанка к SWIFT

03 июля 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Подключение Россельхозбанка к SWIFT было частью зерновой сделки Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна ООН и, в частности, генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен изучают различные варианты подключения дочерней компании Россельхозбанка к SWIFT (международной системе оплаты платежей — прим. URA.RU). Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации ООН Фархан Хак во время брифинга. Россия сможет выполнить свою часть зерновой сделки после подключения Россельхозбанка к системе. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины «Очевидно, что наша коллега Ребека Гринспен находится на связи с рядом страны, в том числе европейских, чтобы найти креативные пути для того, чтобы российские продукты и удобрения были», — заявил Фархан Хак, его слова приводит ТАСС. Так он прокомментировал возможность для Россельхозбанка создать дочернюю компанию для того, чтобы Россия смогла выполнить свою часть зерновой сделки. Подключение Россельхозбанка к SWIF невозможно из-за западных санкций. Компания может создать дочернюю компанию, которой можно будет пользоваться системой, передает RT. Однако Евросоюз еще не назвал конкретные условия для создания такой компании.

ООН и, в частности, генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен изучают различные варианты подключения дочерней компании Россельхозбанка к SWIFT (международной системе оплаты платежей — прим. URA.RU). Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации ООН Фархан Хак во время брифинга. Россия сможет выполнить свою часть зерновой сделки после подключения Россельхозбанка к системе. «Очевидно, что наша коллега Ребека Гринспен находится на связи с рядом страны, в том числе европейских, чтобы найти креативные пути для того, чтобы российские продукты и удобрения были», — заявил Фархан Хак, его слова приводит ТАСС. Так он прокомментировал возможность для Россельхозбанка создать дочернюю компанию для того, чтобы Россия смогла выполнить свою часть зерновой сделки. Подключение Россельхозбанка к SWIF невозможно из-за западных санкций. Компания может создать дочернюю компанию, которой можно будет пользоваться системой, передает RT. Однако Евросоюз еще не назвал конкретные условия для создания такой компании.