РИАН: Россельхозбанк обсуждает создание компании для подключения к SWIFT

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Бренды ПМЭФ, россельхозбанк
Россельхозбанк может подключить дочерние компании к SWIFT Фото:

Россельхозбанк обсуждает создание дочерних компаний для подключения к платежной системе SWIFT. Об этом сообщает источник РИА Новости. По его словам, Евросоюз пока не назвал конкретные условия.

«Да, такие обсуждения ведутся, причем уже некоторое время. Но конкретных механизмов от ЕС не получено, возможно, ситуация прояснится в июле», — сообщил источник, который знаком с переговорами по «зерновой сделке». Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что ООН также занимается вопросом транзакции.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, чтобы обойти санкции, которые связаны с обработкой платежей по экспорту зерна. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Россельхозбанк будет проводить транзакции в рамках зерновой сделки, обходя международную систему оплаты SWIFT.

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Россельхозбанк обсуждает создание дочерних компаний для подключения к платежной системе SWIFT. Об этом сообщает источник РИА Новости. По его словам, Евросоюз пока не назвал конкретные условия. «Да, такие обсуждения ведутся, причем уже некоторое время. Но конкретных механизмов от ЕС не получено, возможно, ситуация прояснится в июле», — сообщил источник, который знаком с переговорами по «зерновой сделке». Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что ООН также занимается вопросом транзакции. Ранее стало известно, что Евросоюз планирует разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, чтобы обойти санкции, которые связаны с обработкой платежей по экспорту зерна. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Россельхозбанк будет проводить транзакции в рамках зерновой сделки, обходя международную систему оплаты SWIFT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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