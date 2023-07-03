03 июля 2023

Фонд «Защитники Отечества» помог семье погибшего челябинского бойца получить удостоверение ветерана

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме ЖКХ. Екатеринбург, удостоверение ветерана боевых действий
Семья получила удостоверение спустя шесть дней, обычно ожидание занимает месяц Фото:

В Челябинске соцкоординатор филиала фонда «Защитники Отечества» помогла семье погибшего участника СВО быстро получить удостоверение ветерана боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

«В филиал фонда обратилась семья погибшего защитника Отечества с просьбой ускорить выдачу им удостоверения ветерана боевых действий. Социальный координатор оперативно связалась со всеми необходимыми организациями, держала вопрос на контроле», — рассказали URA.RU в фонде.

Согласно данным портала госуслуг, выдача удостоверения занимает до 30 календарных дней. Обратившись в «Защитники Отечества», семья получила документ через шесть дней.

Вдове другого погибшего ветерана СВО фонд помог устроить ребенка в детский сад по месту жительства. На решение вопроса потребовалось три дня.

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В Челябинске соцкоординатор филиала фонда «Защитники Отечества» помогла семье погибшего участника СВО быстро получить удостоверение ветерана боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «В филиал фонда обратилась семья погибшего защитника Отечества с просьбой ускорить выдачу им удостоверения ветерана боевых действий. Социальный координатор оперативно связалась со всеми необходимыми организациями, держала вопрос на контроле», — рассказали URA.RU в фонде. Согласно данным портала госуслуг, выдача удостоверения занимает до 30 календарных дней. Обратившись в «Защитники Отечества», семья получила документ через шесть дней. Вдове другого погибшего ветерана СВО фонд помог устроить ребенка в детский сад по месту жительства. На решение вопроса потребовалось три дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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