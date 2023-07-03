Фонд «Защитники Отечества» помог семье погибшего челябинского бойца получить удостоверение ветерана

04 июля 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Семья получила удостоверение спустя шесть дней, обычно ожидание занимает месяц Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске соцкоординатор филиала фонда «Защитники Отечества» помогла семье погибшего участника СВО быстро получить удостоверение ветерана боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «В филиал фонда обратилась семья погибшего защитника Отечества с просьбой ускорить выдачу им удостоверения ветерана боевых действий. Социальный координатор оперативно связалась со всеми необходимыми организациями, держала вопрос на контроле», — рассказали URA.RU в фонде. Согласно данным портала госуслуг, выдача удостоверения занимает до 30 календарных дней. Обратившись в «Защитники Отечества», семья получила документ через шесть дней. Вдове другого погибшего ветерана СВО фонд помог устроить ребенка в детский сад по месту жительства. На решение вопроса потребовалось три дня.

В Челябинске соцкоординатор филиала фонда «Защитники Отечества» помогла семье погибшего участника СВО быстро получить удостоверение ветерана боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «В филиал фонда обратилась семья погибшего защитника Отечества с просьбой ускорить выдачу им удостоверения ветерана боевых действий. Социальный координатор оперативно связалась со всеми необходимыми организациями, держала вопрос на контроле», — рассказали URA.RU в фонде. Согласно данным портала госуслуг, выдача удостоверения занимает до 30 календарных дней. Обратившись в «Защитники Отечества», семья получила документ через шесть дней. Вдове другого погибшего ветерана СВО фонд помог устроить ребенка в детский сад по месту жительства. На решение вопроса потребовалось три дня.