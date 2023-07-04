Ветеран США осудил Зеленского за проекцию флага США на памятнике «Родина-мать». Видео

05 июля 2023 в 05:36 Размер текста - 17 +

Дрейвен призвал Зеленского не осквернять американский праздник Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский использует День независимости США, чтобы снова выпрашивать помощь. Так заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен в ответ на поздравление украинского лидера американцев с Днем независимости. Кроме того, в этот день в Киеве подсветили в цвета украинского и американского флагов памятник «Родина-мать». «Человек, который не знает стыда… Зеленский покушается на 4 июля, чтобы подлизываться и умолять о дополнительной поддержке», — высказался Дрейвен в Twitter. Он отметил, что Украину нельзя назвать союзником Штатов, а американцы, в свою очередь, не поддерживают Киев. Он призвал украинцев и их лидера не осквернять американский праздник, используя его в своих целях. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Штаты сделают акцент на наземных системах ПВО в рамках помощи ВСУ, передает телеканал 360.Кроме того, в Пентагоне завили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов. В этот раз речь идет о поставках боеприпасов для РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot, пишет RT.

Президент Украины Владимир Зеленский использует День независимости США, чтобы снова выпрашивать помощь. Так заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен в ответ на поздравление украинского лидера американцев с Днем независимости. Кроме того, в этот день в Киеве подсветили в цвета украинского и американского флагов памятник «Родина-мать». «Человек, который не знает стыда… Зеленский покушается на 4 июля, чтобы подлизываться и умолять о дополнительной поддержке», — высказался Дрейвен в Twitter. Он отметил, что Украину нельзя назвать союзником Штатов, а американцы, в свою очередь, не поддерживают Киев. Он призвал украинцев и их лидера не осквернять американский праздник, используя его в своих целях. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Штаты сделают акцент на наземных системах ПВО в рамках помощи ВСУ, передает телеканал 360.Кроме того, в Пентагоне завили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов. В этот раз речь идет о поставках боеприпасов для РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot, пишет RT.