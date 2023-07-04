Эколог возглавил кампанию в Миассе против строительства технопарка для переработки мусора. Скрин

Эколог и жители Миасса выступили против строительства технопарка для переработки мусора

05 июля 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Экопромышленный парк планируют построить в 400 метрах от жилых домов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Миассе Челябинской области местные жители и эколог выступили против строительства Экопромышленного парка для переработки мусора. Планируемый объект нарушает требования природоохранного законодательства, утверждает эколог и читатель URA.RU. «В черте Миасса собираются строить Экопромышленный парк по утилизации отходов, согласно документации, мощностью около 41 тысяч тонн в год. Объект планируют разместить на расстоянии 400 метров от жилой застройки. Жители считают, что строительство объекта в этом месте нарушает их права на благоприятную окружающую среду», — уточнил читатель URA.RU. Эколог, проживающий в Миассе, провел расследование, которым поделился с URA.RU. Он выяснил, что место для размещения парка выбрано с нарушением ряда требований: земельный участок попадает в границы водоохранной зоны реки Миасс, месторождения полезных ископаемых, поверхностного водного объекта — болота (урочище Торфяник) и других. Одним из основных нарушений, по его мнению, является близость жилых построек. Территория объекта будет находиться в 400 метрах от жилых домов, когда должна быть в километре. Жителей и эколога также волнует деятельность, которая будет осуществляться предприятиями. «Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев в интервью, опубликованном на сайте издания NewsMiass, заверил, что на площадке будет производиться продукция из вторсырья, мусор на площадку завозиться не будет. В то время как в проекте указано, что на производстве предусмотрены такие виды деятельности, как сортировка, переработка и производство», — добавил эколог. В пресс-службе администрации Миасса на звонок не ответили. В минэкологии подтвердили расположение Экопромышленного парка и уточнили, что на территории объекта будет осуществляться только переработка вторсырья. «Строительство площадки инициировано ППК „Российский экологический оператор“ за счет федерального бюджета. Госэкспертиза одобрила проектную документацию по строительству объекта в промзоне Миасса. На территории будет осуществляться переработка вторсырья, извлеченного из твердых коммунальных отходов. Сортировать и захоронять на территории не будут. Будут созданы новые рабочие места», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Скрин: сервис «Публичная кадастровая карта» Скрин: сервис «Публичная кадастровая карта» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Миассе Челябинской области местные жители и эколог выступили против строительства Экопромышленного парка для переработки мусора. Планируемый объект нарушает требования природоохранного законодательства, утверждает эколог и читатель URA.RU. «В черте Миасса собираются строить Экопромышленный парк по утилизации отходов, согласно документации, мощностью около 41 тысяч тонн в год. Объект планируют разместить на расстоянии 400 метров от жилой застройки. Жители считают, что строительство объекта в этом месте нарушает их права на благоприятную окружающую среду», — уточнил читатель URA.RU. Эколог, проживающий в Миассе, провел расследование, которым поделился с URA.RU. Он выяснил, что место для размещения парка выбрано с нарушением ряда требований: земельный участок попадает в границы водоохранной зоны реки Миасс, месторождения полезных ископаемых, поверхностного водного объекта — болота (урочище Торфяник) и других. Одним из основных нарушений, по его мнению, является близость жилых построек. Территория объекта будет находиться в 400 метрах от жилых домов, когда должна быть в километре. Жителей и эколога также волнует деятельность, которая будет осуществляться предприятиями. «Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев в интервью, опубликованном на сайте издания NewsMiass, заверил, что на площадке будет производиться продукция из вторсырья, мусор на площадку завозиться не будет. В то время как в проекте указано, что на производстве предусмотрены такие виды деятельности, как сортировка, переработка и производство», — добавил эколог. В пресс-службе администрации Миасса на звонок не ответили. В минэкологии подтвердили расположение Экопромышленного парка и уточнили, что на территории объекта будет осуществляться только переработка вторсырья. «Строительство площадки инициировано ППК „Российский экологический оператор“ за счет федерального бюджета. Госэкспертиза одобрила проектную документацию по строительству объекта в промзоне Миасса. На территории будет осуществляться переработка вторсырья, извлеченного из твердых коммунальных отходов. Сортировать и захоронять на территории не будут. Будут созданы новые рабочие места», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства.