Заграничные туры из Челябинска подорожали на 15%

Туры в жаркие страны подорожали на 10-15%
Туры из Челябинска заграницу подорожали на 10-15%. Об этом URA.RU сообщили в агентстве «Туры мира».
«Цены на заграничные туры выросли на 10-15%. На подорожании сказались высокий спрос и изменение курса валюты», — сообщила директор турагентства «Туры мира» Дарья Суходоева.
Повышение стоимости путевок ежегодно выпадает на июль и август. В этом сезоне на полеты в Турцию и Египет также повлиял рост доллара.
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