04 июля 2023

Заграничные туры из Челябинска подорожали на 15%

© Служба новостей «URA.RU»
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Туры в жаркие страны подорожали на 10-15% Фото:

Туры из Челябинска заграницу подорожали на 10-15%. Об этом URA.RU сообщили в агентстве «Туры мира».

«Цены на заграничные туры выросли на 10-15%. На подорожании сказались высокий спрос и изменение курса валюты», — сообщила директор турагентства «Туры мира» Дарья Суходоева.

Повышение стоимости путевок ежегодно выпадает на июль и август. В этом сезоне на полеты в Турцию и Египет также повлиял рост доллара.

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Туры из Челябинска заграницу подорожали на 10-15%. Об этом URA.RU сообщили в агентстве «Туры мира». «Цены на заграничные туры выросли на 10-15%. На подорожании сказались высокий спрос и изменение курса валюты», — сообщила директор турагентства «Туры мира» Дарья Суходоева. Повышение стоимости путевок ежегодно выпадает на июль и август. В этом сезоне на полеты в Турцию и Египет также повлиял рост доллара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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