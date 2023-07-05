Пермяки стали чаще летать за границу

Чаще всего пермяки летали в Турцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пассажиропоток в пермском аэропорту на международных рейсах за первое полугодие увеличился на 46% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба «Большого Савино» на своем сайте.

«По итогам первого полугодия пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 46% и составил более 72 тысяч пассажиров», — говорится на сайте. Большая часть пассажиров летали на турецком направлении — более 42 тысяч человек.

Общее количество пассажиров, воспользовавшихся услугами пермского аэропорта также увеличилось. За первое полугодие воздушная гавань обслужила более 917 тысяч пассажиров, что на 28% больше, чем за первую половину 2022 года. Наиболее популярными направлениями на внутренних направлениях стали Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Москва. Более 211 тысяч человек воспользовались услугами «Большого Савино» за июнь.