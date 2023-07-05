По мнению Дениса Рыжего, свалку хотят использовать для отсыпки территории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сосновском районе, называемым за близость к столице региона челябинской «Рублевкой», нашли второй незаконный мусорный полигон. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий.

«Очередной несанкционированный мусорный полигон обнаружили недалеко от поселка Красное поле (Сосновский район). Судя по всему, здесь пытаются сделать отсыпку территории. Только материал выбрали неподходящий», — заявил URA.RU Рыжий.

Среди отходов битый кирпич, строительные мешки, бетон, полиэтилен и стекловата. Рыжий объясняет свалку тем, что использовать мусор для отсыпки дешевле, чем спецгрунт. Регисполком намерен обратиться в прокуратуру, минэкологии и Росприроднадзор.

URA.RU направило запрос в администрацию Сосновского района. На момент публикации ответ не поступил.

Народный фронт обнаружил первую незаконную свалку с тоннами отходов в Сосновском районе весной. На участке площадью десять тысяч квадратных метров многие из отходов имели класс повышенной опасности. Тогда им удалось привлечь внимание ведомств, найти собственника и добиться ликвидации отходов.