Челябинский губернатор предложил компенсировать регионам траты на СВО

Алексей Текслер провел заседание комиссии Госсовета РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил ряд мер, позволяющих субъектам РФ компенсировать расходы на нужды СВО. Их перечень он огласил на заседании комиссии Госсовета «Экономика и финансы», сообщили 5 июля в пресс-службе главы региона.

«Как глава комиссии предлагаю запустить новый механизм, позволяющий высвободить дополнительные средства регионов путем списания бюджетных кредитов в объеме расходов, направляемых регионами на нужды специальной военной операции. Это является справедливым решением, и для многих регионов даст возможность высвобожденные средства направить на зарплату бюджетников», — цитирует Текслера пресс-служба.

Также в рамках совершенствования межбюджетных отношений Текслер предложил частично зачислять в бюджеты субъектов РФ акцизы на табак и довести долю регионов в зачислениях по ним до 10%. Кроме того, челябинский губернатор предложил «донастроить» схему Единого налогового счета (ЕНС). В частности, это возможный перенос сроков представления уведомлений и уплаты налогов на несколько дней раньше, а также обязательная уплата вместо права на уплату НДФЛ по двум срокам, начиная с 2024 года.

В обсуждении участвовали глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, первый замминистра финансов РФ Леонид Горнин, а также главы российских регионов. Также на мероприятии присутствовал помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин.