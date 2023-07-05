05 июля 2023

Пермским медикам предлагают зарплату от 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, машина скорой помощи, медицинская служба, фельдшер на выезде
За работу фельдшером работодатель обещает зарплату от 100 тысяч рублей Фото:

Фельдшерам и медсестрам в Пермском крае предлагают работать вахтой за зарплату от 100 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте Avito в разделе «Работа».

«Требуется сотрудник в частную медицинскую клинику. Квалификация: сестринское дело, лечебное дело или фельдшер. Необходимо наличие сертификата. Зарплата от 100 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

В обязанности сотрудника входят осмотры, вахта, выезд по заявкам и коммуникация с пациентами. Среди навыков, требующихся работнику, работодатель указал приветливость, ответственность, умение работать в режиме многозадачности и в команде, а также стрессоустойчивость.

Ранее URA.RU писало, что пермские власти готовы выплатить медикам компенсации, чтобы решить кадровые проблемы в больницах отдаленных городов и поселков. Компенсации врачам, утвержденные минздравом, составляют от одного до двух миллионов рублей. Фельдшерам и медсестрам готовы выплатить от 500 тысяч рублей до миллиона.

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Фельдшерам и медсестрам в Пермском крае предлагают работать вахтой за зарплату от 100 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте Avito в разделе «Работа». «Требуется сотрудник в частную медицинскую клинику. Квалификация: сестринское дело, лечебное дело или фельдшер. Необходимо наличие сертификата. Зарплата от 100 тысяч рублей», — говорится в объявлении. В обязанности сотрудника входят осмотры, вахта, выезд по заявкам и коммуникация с пациентами. Среди навыков, требующихся работнику, работодатель указал приветливость, ответственность, умение работать в режиме многозадачности и в команде, а также стрессоустойчивость. Ранее URA.RU писало, что пермские власти готовы выплатить медикам компенсации, чтобы решить кадровые проблемы в больницах отдаленных городов и поселков. Компенсации врачам, утвержденные минздравом, составляют от одного до двух миллионов рублей. Фельдшерам и медсестрам готовы выплатить от 500 тысяч рублей до миллиона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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