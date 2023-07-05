Пермским медикам предлагают зарплату от 100 тысяч рублей

Фельдшерам и медсестрам в Пермском крае предлагают работать вахтой за зарплату от 100 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте Avito в разделе «Работа».
«Требуется сотрудник в частную медицинскую клинику. Квалификация: сестринское дело, лечебное дело или фельдшер. Необходимо наличие сертификата. Зарплата от 100 тысяч рублей», — говорится в объявлении.
В обязанности сотрудника входят осмотры, вахта, выезд по заявкам и коммуникация с пациентами. Среди навыков, требующихся работнику, работодатель указал приветливость, ответственность, умение работать в режиме многозадачности и в команде, а также стрессоустойчивость.
Ранее URA.RU писало, что пермские власти готовы выплатить медикам компенсации, чтобы решить кадровые проблемы в больницах отдаленных городов и поселков. Компенсации врачам, утвержденные минздравом, составляют от одного до двух миллионов рублей. Фельдшерам и медсестрам готовы выплатить от 500 тысяч рублей до миллиона.
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