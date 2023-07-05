05 июля 2023

Омбудсмен Сапко: среди вернувшихся из плена военных нет пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень , военные, солдаты, военнослужащие, мобилизация, мобилизованные
Более 40 российских военнопленных вернулись на родину Фото:

Среди 45 военных, которые вернулись из украинского плена пермяков нет. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня 45 российских военных вернулись на родину с подконтрольной киевскому режиму территории. Наших земляков, к сожалению, вновь нет», — написал омбудсмен.

Сапко отметил, что до конца недели должен состояться еще один обмен пленными. Он выразил надежду, что в следующий раз среди вернувшихся на родину будут пермяки. Ранее омбудсмен сообщал, что добивается возвращения из плена трех пермяков.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среди 45 военных, которые вернулись из украинского плена пермяков нет. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня 45 российских военных вернулись на родину с подконтрольной киевскому режиму территории. Наших земляков, к сожалению, вновь нет», — написал омбудсмен. Сапко отметил, что до конца недели должен состояться еще один обмен пленными. Он выразил надежду, что в следующий раз среди вернувшихся на родину будут пермяки. Ранее омбудсмен сообщал, что добивается возвращения из плена трех пермяков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...