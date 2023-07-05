Омбудсмен Сапко: среди вернувшихся из плена военных нет пермяков

06 июля 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Более 40 российских военнопленных вернулись на родину Фото: Денис Моргунов © URA.RU Среди 45 военных, которые вернулись из украинского плена пермяков нет. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня 45 российских военных вернулись на родину с подконтрольной киевскому режиму территории. Наших земляков, к сожалению, вновь нет», — написал омбудсмен. Сапко отметил, что до конца недели должен состояться еще один обмен пленными. Он выразил надежду, что в следующий раз среди вернувшихся на родину будут пермяки. Ранее омбудсмен сообщал, что добивается возвращения из плена трех пермяков.

Среди 45 военных, которые вернулись из украинского плена пермяков нет. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня 45 российских военных вернулись на родину с подконтрольной киевскому режиму территории. Наших земляков, к сожалению, вновь нет», — написал омбудсмен. Сапко отметил, что до конца недели должен состояться еще один обмен пленными. Он выразил надежду, что в следующий раз среди вернувшихся на родину будут пермяки. Ранее омбудсмен сообщал, что добивается возвращения из плена трех пермяков.