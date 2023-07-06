Челябинский депутат предложил создать бесплатное такси для участников спецоперации

Челябинский депутат Олег Голиков инициировал создание социального такси для ветеранов СВО

07 июля 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Олег Голиков предложил бесплатное такси для военнослужащих, вернувшихся с СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков предложил создать социальное такси для участников спецоперации, которые после службы получили инвалидность. По его мнению, это повысит уровень жизни ветеранов боевых действий. «Направил на рассмотрение рабочей группы по СВО под руководством А. А. Турчака предложение о создании социального такси для участников СВО. Это позволит участникам спецоперации, получившим инвалидность и недееспособность, вызывать себе бесплатно автомобиль — такси для совершения поездок в лечебные, просветительские и социальные учреждения», — написал Олег Голиков в своем telegram-канале. Он уточнил, что услуга должны войти в единый стандарт социальной помощи для участников СВО и охватить все регионы России. Голиков считает, что социальное такси позволит повысить мобильность ветеранов боевых действий, а это улучшит их уровень жизни. Голиков ушел на фронт в октябре 2022 года, во время частичной мобилизации в РФ. После переподготовки его зачислили в батальон «Апостол», где он служил под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина. Далее Голиков проходил службу в БАРС «Каскад». Весной, после окончания контракта, парламентарий вернулся на работу в Госдуму. Голиков дважды награжден орденом Мужества за участие в спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков предложил создать социальное такси для участников спецоперации, которые после службы получили инвалидность. По его мнению, это повысит уровень жизни ветеранов боевых действий. «Направил на рассмотрение рабочей группы по СВО под руководством А. А. Турчака предложение о создании социального такси для участников СВО. Это позволит участникам спецоперации, получившим инвалидность и недееспособность, вызывать себе бесплатно автомобиль — такси для совершения поездок в лечебные, просветительские и социальные учреждения», — написал Олег Голиков в своем telegram-канале. Он уточнил, что услуга должны войти в единый стандарт социальной помощи для участников СВО и охватить все регионы России. Голиков считает, что социальное такси позволит повысить мобильность ветеранов боевых действий, а это улучшит их уровень жизни. Голиков ушел на фронт в октябре 2022 года, во время частичной мобилизации в РФ. После переподготовки его зачислили в батальон «Апостол», где он служил под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина. Далее Голиков проходил службу в БАРС «Каскад». Весной, после окончания контракта, парламентарий вернулся на работу в Госдуму. Голиков дважды награжден орденом Мужества за участие в спецоперации.