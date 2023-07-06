Житель Магнитного Агаповского района нашел гриб весом 3,3 килограмма
Житель поселка Магнитный Агаповского района (Челябинская область) Константин Маркунасов нашел гигантский гриб. Находку весом 3,3 килограмма он собрал у одного из жилых домом в поселке Вперед.
«Житель Магнитного Маркунасов нашел 6 июля у одного из домов в поселке Вперед гриб. Вес находки составил 3,3 килограмма», — сообщило издание «Звезда».
По мнению газеты, грибник собрал гигантский дождевик. Этот съедобный гриб редко собирают из-за схожести с ядовитыми. По-научному он называется «головач гигантский». Его можно есть, когда мякоть белая или слегка желтоватая. Если разрез желтый, есть нельзя.
Грибник нашел гигантский гриб возле жилого дома в поселке Вперед
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.