06 июля 2023

Житель челябинского поселка нашел гигантский гриб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, грибы
Житель Магнитного Агаповского района нашел гриб весом 3,3 килограмма Фото:

Житель поселка Магнитный Агаповского района (Челябинская область) Константин Маркунасов нашел гигантский гриб. Находку весом 3,3 килограмма он собрал у одного из жилых домом в поселке Вперед.

«Житель Магнитного Маркунасов нашел 6 июля у одного из домов в поселке Вперед гриб. Вес находки составил 3,3 килограмма», — сообщило издание «Звезда».

По мнению газеты, грибник собрал гигантский дождевик. Этот съедобный гриб редко собирают из-за схожести с ядовитыми. По-научному он называется «головач гигантский». Его можно есть, когда мякоть белая или слегка желтоватая. Если разрез желтый, есть нельзя.

Грибник нашел гигантский гриб возле жилого дома в поселке Вперед
Грибник нашел гигантский гриб возле жилого дома в поселке Вперед
Фото:

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Житель поселка Магнитный Агаповского района (Челябинская область) Константин Маркунасов нашел гигантский гриб. Находку весом 3,3 килограмма он собрал у одного из жилых домом в поселке Вперед. «Житель Магнитного Маркунасов нашел 6 июля у одного из домов в поселке Вперед гриб. Вес находки составил 3,3 килограмма», — сообщило издание «Звезда». По мнению газеты, грибник собрал гигантский дождевик. Этот съедобный гриб редко собирают из-за схожести с ядовитыми. По-научному он называется «головач гигантский». Его можно есть, когда мякоть белая или слегка желтоватая. Если разрез желтый, есть нельзя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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