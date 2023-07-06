Пермячка убила мужа на глазах у собственной внучки

07 июля 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Женщина вонзила нож в грудь своему мужу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Соликамска (Пермский край) зарезала мужа на глазах у маленькой внучки, которая в момент совершения преступления находилась в этой же комнате. Информация об этом размещена в картотеке Соликамского городского суда. В июне 2022 года пермячка и ее муж распивали алкогольные напитки комнате общежития, где жили. В этот день у них гостила малолетняя внучка. Вечером мужчина, лежа на диване, стал оскорблять свою супругу и требовать у нее деньги на выпивку. Разозлившись, державшая на руках внучку женщина усадила ребенка к холодильнику, а сама схватила нож и вонзила его мужу в грудь», — следует из документов суда. Испугавшись того, что наделала женщина побежала к соседке и вызвала скорую помощь, а когда вернулась в комнату, мужчина уже не дышал и не подавал признаков жизни. Суд признал пермячку виновной в совершении убийства и отправил ее на 7,5 лет в колонию общего режима.

Жительница Соликамска (Пермский край) зарезала мужа на глазах у маленькой внучки, которая в момент совершения преступления находилась в этой же комнате. Информация об этом размещена в картотеке Соликамского городского суда. В июне 2022 года пермячка и ее муж распивали алкогольные напитки комнате общежития, где жили. В этот день у них гостила малолетняя внучка. Вечером мужчина, лежа на диване, стал оскорблять свою супругу и требовать у нее деньги на выпивку. Разозлившись, державшая на руках внучку женщина усадила ребенка к холодильнику, а сама схватила нож и вонзила его мужу в грудь», — следует из документов суда. Испугавшись того, что наделала женщина побежала к соседке и вызвала скорую помощь, а когда вернулась в комнату, мужчина уже не дышал и не подавал признаков жизни. Суд признал пермячку виновной в совершении убийства и отправил ее на 7,5 лет в колонию общего режима.