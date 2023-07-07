07 июля 2023

Шесть автомобилей столкнулись на одной полосе на челябинской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте аварии работают сотрудники ГИБДД Фото:

Шесть автомобилей столкнулись на трассе М5-Урал в Челябинской области в районе поселка Тимирязевский. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Около 19:00 на 1824-м километре автодороги Челябинск—Москва столкнулись шесть автомобилей. Они двигались по одной полосе. Пострадавших нет», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции.

На месте аварии работают сотрудники ведомства. Они осуществляют регулировку движения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Шесть автомобилей столкнулись на трассе М5-Урал в Челябинской области в районе поселка Тимирязевский. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Около 19:00 на 1824-м километре автодороги Челябинск—Москва столкнулись шесть автомобилей. Они двигались по одной полосе. Пострадавших нет», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции. На месте аварии работают сотрудники ведомства. Они осуществляют регулировку движения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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