На месте аварии работают сотрудники ГИБДД
Шесть автомобилей столкнулись на трассе М5-Урал в Челябинской области в районе поселка Тимирязевский. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
«Около 19:00 на 1824-м километре автодороги Челябинск—Москва столкнулись шесть автомобилей. Они двигались по одной полосе. Пострадавших нет», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции.
На месте аварии работают сотрудники ведомства. Они осуществляют регулировку движения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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