Шесть автомобилей столкнулись на одной полосе на челябинской трассе. Фото

08 июля 2023 в 19:57 Размер текста - 17 +

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шесть автомобилей столкнулись на трассе М5-Урал в Челябинской области в районе поселка Тимирязевский. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Около 19:00 на 1824-м километре автодороги Челябинск—Москва столкнулись шесть автомобилей. Они двигались по одной полосе. Пострадавших нет», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции. На месте аварии работают сотрудники ведомства. Они осуществляют регулировку движения. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Управление ГИБДД по Челябинской области Управление ГИБДД по Челябинской области

Шесть автомобилей столкнулись на трассе М5-Урал в Челябинской области в районе поселка Тимирязевский. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Около 19:00 на 1824-м километре автодороги Челябинск—Москва столкнулись шесть автомобилей. Они двигались по одной полосе. Пострадавших нет», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции. На месте аварии работают сотрудники ведомства. Они осуществляют регулировку движения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.