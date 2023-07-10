Среди челябинской молодежи стала популярна культура эпохи 80-90-х годов

Исследователи выяснили, что молодежь хорошо знает музыку и кино 80-90-х годов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Среди челябинской молодежи от 15 лет до 21 года стали популярны фильмы и песни эпохи 80-90-х годов. О результатах исследования ученые Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Андрея Селютина и Ольги Редькиной 10 июля сообщили в пресс-службе вуза.

«Среди опрошенных респондентов возрастом от 15 лет до 21 года очевиден интерес к кинокартинам и музыке эпохи 80-90-х. Исследование показало, что молодежь знает популярные песни этого периода, например Юрия Шатунова и Виктора Цоя. Среди упомянутых фильмов — „Любовь и голуби“», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, самыми популярными, по мнению опрашиваемых, назвали фильмы «Брат», «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и другие киноленты Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова, Владимира Меньшова, Алексея Балабанова. Среди мультфильмов отмечены «Ну, погоди!», «Смешарики», «Маша и медведь» и другие.

Исследователи указали на повышенный интерес к патриотическим песням и советской классике. Например, патриотические песни Олега Газманова «Вперед, Россия», Шамана «Я русский». Также народные — «Калинка-малинка», «Ой, мороз, мороз», «Во поле береза стояла».