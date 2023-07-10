В челябинском университете будут готовить кадры для беспилотников

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У студентов ЧелГУ появятся новые места для практик и стажировок Фото:

В Челябинске построят центр испытаний и развития беспилотных летательных аппаратов, кадры для данного производства подготовят в ЧелГУ. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«Ученые и преподаватели ЧелГУ подготовят специалистов для центра, а также будут принимать участие в совместных научных исследованиях и проектах. Кроме того, у студентов университета появятся новые места для практик и стажировок. Объединение возможностей компаний позволит ускорить проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области развития беспилотных авиационных систем, выпуск и испытание опытных образцов, выход на рынок новых востребованных изделий», — сообщили в пресс-службе.

Партнерами проекта выступят ЧелГУ и группа компаний InSmart. Научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем появится благодаря холдингу «Росэлектроника» Ростеха. Он будет работать на базе радиозавода «Полет». Центр будет разрабатывать перспективные продукты в области сопровождения беспилотной авиации и окажет меры региональной поддержки технологическим компаниям отрасли.

Ранее в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) открыли программу подготовки инженеров для беспилотных летательных аппаратов. Подготовку в вузе будут вести в рамках направления «Авиастроение».

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В Челябинске построят центр испытаний и развития беспилотных летательных аппаратов, кадры для данного производства подготовят в ЧелГУ. Об этом сообщили в пресс-службе университета. «Ученые и преподаватели ЧелГУ подготовят специалистов для центра, а также будут принимать участие в совместных научных исследованиях и проектах. Кроме того, у студентов университета появятся новые места для практик и стажировок. Объединение возможностей компаний позволит ускорить проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области развития беспилотных авиационных систем, выпуск и испытание опытных образцов, выход на рынок новых востребованных изделий», — сообщили в пресс-службе. Партнерами проекта выступят ЧелГУ и группа компаний InSmart. Научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем появится благодаря холдингу «Росэлектроника» Ростеха. Он будет работать на базе радиозавода «Полет». Центр будет разрабатывать перспективные продукты в области сопровождения беспилотной авиации и окажет меры региональной поддержки технологическим компаниям отрасли. Ранее в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) открыли программу подготовки инженеров для беспилотных летательных аппаратов. Подготовку в вузе будут вести в рамках направления «Авиастроение».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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