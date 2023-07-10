В Челябинске мужчина утонул в карьере после удара о камни

На Студенческом (Каменном) карьере в Челябинске вечером 10 июля утонул мужчина. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.
«Мы с друзьями шли с Шершеней и видели. Нам пацаны говорят, что мужик с скалы прыгнул и приземлился на камни», — сообщают подписчики сообщества «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
По предварительным данным, мужчина прыгнул с высокого обрыва и ударился о камни, сильно разбив голову, после чего утонул. На фото очевидцев его голова закрыта пакетом либо полупрозрачной тканью. По данным портала «Трипэдвайзер», на этом карьере не купаются из-за обрывистых берегов. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на сообщение не ответили.
Ранее стало известно, что за минувшие выходные на водоемах Челябинской области зафиксировано пять случаев гибели купающихся. Это связывают с аномально жаркой погодой.
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