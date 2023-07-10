10 июля 2023

В Челябинске мужчина утонул в карьере после удара о камни

© Служба новостей «URA.RU»
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«Путинский» пляж на озере Смолино. Челябинск, купающиеся, купание, лето, жара, утопающий, руки вверх, плавание, водоем, безопасность на воде, тонет
Мужчина ударился головой о камни и утонул Фото:

На Студенческом (Каменном) карьере в Челябинске вечером 10 июля утонул мужчина. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

«Мы с друзьями шли с Шершеней и видели. Нам пацаны говорят, что мужик с скалы прыгнул и приземлился на камни», — сообщают подписчики сообщества «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, мужчина прыгнул с высокого обрыва и ударился о камни, сильно разбив голову, после чего утонул. На фото очевидцев его голова закрыта пакетом либо полупрозрачной тканью. По данным портала «Трипэдвайзер», на этом карьере не купаются из-за обрывистых берегов. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на сообщение не ответили.

Ранее стало известно, что за минувшие выходные на водоемах Челябинской области зафиксировано пять случаев гибели купающихся. Это связывают с аномально жаркой погодой.

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На Студенческом (Каменном) карьере в Челябинске вечером 10 июля утонул мужчина. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях. «Мы с друзьями шли с Шершеней и видели. Нам пацаны говорят, что мужик с скалы прыгнул и приземлился на камни», — сообщают подписчики сообщества «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, мужчина прыгнул с высокого обрыва и ударился о камни, сильно разбив голову, после чего утонул. На фото очевидцев его голова закрыта пакетом либо полупрозрачной тканью. По данным портала «Трипэдвайзер», на этом карьере не купаются из-за обрывистых берегов. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на сообщение не ответили. Ранее стало известно, что за минувшие выходные на водоемах Челябинской области зафиксировано пять случаев гибели купающихся. Это связывают с аномально жаркой погодой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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