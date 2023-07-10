В Усть-Катаве продолжают тушить лесной пожар

11 июля 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Пожар локализировали 10 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Усть-Катаве (Челябинская область) продолжают тушить лесной пожар. Об этом URA.RU 11 июля сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона. «Продолжается дотушивание локализованного лесного пожара на территории Усть-Катавского лесничества. Распространения огня остановлено 10 июля», — уточнили в ведомстве. Работа осложняется горной местностью и погодой. Тушат пожар 17 человек и семь единиц техники. В Усть-Катаве 10 июля образовалось два пожара одновременно. Огонь охватил семь заброшенных строений и два гектара травы вдоль железной дороги. Во втором пожаре горение охватило четыре заброшенных строения и жилой дом.

В Усть-Катаве (Челябинская область) продолжают тушить лесной пожар. Об этом URA.RU 11 июля сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона. «Продолжается дотушивание локализованного лесного пожара на территории Усть-Катавского лесничества. Распространения огня остановлено 10 июля», — уточнили в ведомстве. Работа осложняется горной местностью и погодой. Тушат пожар 17 человек и семь единиц техники. В Усть-Катаве 10 июля образовалось два пожара одновременно. Огонь охватил семь заброшенных строений и два гектара травы вдоль железной дороги. Во втором пожаре горение охватило четыре заброшенных строения и жилой дом.