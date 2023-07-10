В Усть-Катаве продолжают тушить лесной пожар

Пожар локализировали 10 июля
В Усть-Катаве (Челябинская область) продолжают тушить лесной пожар. Об этом URA.RU 11 июля сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона.
«Продолжается дотушивание локализованного лесного пожара на территории Усть-Катавского лесничества. Распространения огня остановлено 10 июля», — уточнили в ведомстве.
Работа осложняется горной местностью и погодой. Тушат пожар 17 человек и семь единиц техники.
В Усть-Катаве 10 июля образовалось два пожара одновременно. Огонь охватил семь заброшенных строений и два гектара травы вдоль железной дороги. Во втором пожаре горение охватило четыре заброшенных строения и жилой дом.
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