10 июля 2023

В Усть-Катаве продолжают тушить лесной пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла Курган. Курган, пожар, огонь, лесной пожар
Пожар локализировали 10 июля Фото:

В Усть-Катаве (Челябинская область) продолжают тушить лесной пожар. Об этом URA.RU 11 июля сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона.

«Продолжается дотушивание локализованного лесного пожара на территории Усть-Катавского лесничества. Распространения огня остановлено 10 июля», — уточнили в ведомстве.

Работа осложняется горной местностью и погодой. Тушат пожар 17 человек и семь единиц техники.

В Усть-Катаве 10 июля образовалось два пожара одновременно. Огонь охватил семь заброшенных строений и два гектара травы вдоль железной дороги. Во втором пожаре горение охватило четыре заброшенных строения и жилой дом.

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В Усть-Катаве (Челябинская область) продолжают тушить лесной пожар. Об этом URA.RU 11 июля сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона. «Продолжается дотушивание локализованного лесного пожара на территории Усть-Катавского лесничества. Распространения огня остановлено 10 июля», — уточнили в ведомстве. Работа осложняется горной местностью и погодой. Тушат пожар 17 человек и семь единиц техники. В Усть-Катаве 10 июля образовалось два пожара одновременно. Огонь охватил семь заброшенных строений и два гектара травы вдоль железной дороги. Во втором пожаре горение охватило четыре заброшенных строения и жилой дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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