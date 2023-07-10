В Усть-Катаве огнеборцы тушат два пожара

Пожарным удалось локализовать оба возгорания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Усть-Катав (Челябинская область) огнеборцы ликвидируют сразу два пожара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пострадавших среди населения удалось избежать.

«В районе старого ж/д вокзала по улице Станционная горят семь заброшенных строений и трава на площади два гектара вдоль железной дороги. Пострадавших нет. На улице Социалистическая происходит горение одного жилого дома и четырех заброшенных строений на общей площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что огнеборцам удалось отстоять жилой дом. Риск перехода огня на другие здания локализован.

В ночь на 10 июля в поселке Каштак также произошел пожар в жилом доме. Там под руинами сгоревшего здания обнаружили тела мужчины и женщины. СКР по региону выясняет причины возгорания. По предварительным данным, ей стало неосторожное обращение с огнем.