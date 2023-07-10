В Усть-Катаве огнеборцы тушат два пожара

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Пожарным удалось локализовать оба возгорания Фото:

В Усть-Катав (Челябинская область) огнеборцы ликвидируют сразу два пожара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пострадавших среди населения удалось избежать.

«В районе старого ж/д вокзала по улице Станционная горят семь заброшенных строений и трава на площади два гектара вдоль железной дороги. Пострадавших нет. На улице Социалистическая происходит горение одного жилого дома и четырех заброшенных строений на общей площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что огнеборцам удалось отстоять жилой дом. Риск перехода огня на другие здания локализован.

В ночь на 10 июля в поселке Каштак также произошел пожар в жилом доме. Там под руинами сгоревшего здания обнаружили тела мужчины и женщины. СКР по региону выясняет причины возгорания. По предварительным данным, ей стало неосторожное обращение с огнем.

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В Усть-Катав (Челябинская область) огнеборцы ликвидируют сразу два пожара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пострадавших среди населения удалось избежать. «В районе старого ж/д вокзала по улице Станционная горят семь заброшенных строений и трава на площади два гектара вдоль железной дороги. Пострадавших нет. На улице Социалистическая происходит горение одного жилого дома и четырех заброшенных строений на общей площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что огнеборцам удалось отстоять жилой дом. Риск перехода огня на другие здания локализован. В ночь на 10 июля в поселке Каштак также произошел пожар в жилом доме. Там под руинами сгоревшего здания обнаружили тела мужчины и женщины. СКР по региону выясняет причины возгорания. По предварительным данным, ей стало неосторожное обращение с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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