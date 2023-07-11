Челябинские спасатели потушили крупный пожар в Усть-Катаве

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Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, мчс, пожар, спасатель, тушение лесных пожаров, пожарный
Площадь возгорания составила 52 гектара Фото:

В Усть-Катаве Челябинской области потушили крупный лесной пожар, возникший 10 июля. Об этом URA.RU сообщили вечером 11 июля в пресс-службе ГУ лесами региона.

«Ликвидирован лесной пожар в Усть-Катавском лесничестве. Общая площадь возгорания составила 52 гектара», — уточнили в ведомстве.

Лесной пожар возник на почве техногенного 10 июля. Пламя локализовали в этот же день. Пожар тушили 17 человек и семь единиц техники.

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В Усть-Катаве Челябинской области потушили крупный лесной пожар, возникший 10 июля. Об этом URA.RU сообщили вечером 11 июля в пресс-службе ГУ лесами региона. «Ликвидирован лесной пожар в Усть-Катавском лесничестве. Общая площадь возгорания составила 52 гектара», — уточнили в ведомстве. Лесной пожар возник на почве техногенного 10 июля. Пламя локализовали в этот же день. Пожар тушили 17 человек и семь единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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