Челябинские спасатели потушили крупный пожар в Усть-Катаве

Площадь возгорания составила 52 гектара
В Усть-Катаве Челябинской области потушили крупный лесной пожар, возникший 10 июля. Об этом URA.RU сообщили вечером 11 июля в пресс-службе ГУ лесами региона.
«Ликвидирован лесной пожар в Усть-Катавском лесничестве. Общая площадь возгорания составила 52 гектара», — уточнили в ведомстве.
Лесной пожар возник на почве техногенного 10 июля. Пламя локализовали в этот же день. Пожар тушили 17 человек и семь единиц техники.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.