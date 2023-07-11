Челябинские спасатели потушили крупный пожар в Усть-Катаве

11 июля 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Площадь возгорания составила 52 гектара Фото: Илья Московец © URA.RU В Усть-Катаве Челябинской области потушили крупный лесной пожар, возникший 10 июля. Об этом URA.RU сообщили вечером 11 июля в пресс-службе ГУ лесами региона. «Ликвидирован лесной пожар в Усть-Катавском лесничестве. Общая площадь возгорания составила 52 гектара», — уточнили в ведомстве. Лесной пожар возник на почве техногенного 10 июля. Пламя локализовали в этот же день. Пожар тушили 17 человек и семь единиц техники.

В Усть-Катаве Челябинской области потушили крупный лесной пожар, возникший 10 июля. Об этом URA.RU сообщили вечером 11 июля в пресс-службе ГУ лесами региона. «Ликвидирован лесной пожар в Усть-Катавском лесничестве. Общая площадь возгорания составила 52 гектара», — уточнили в ведомстве. Лесной пожар возник на почве техногенного 10 июля. Пламя локализовали в этот же день. Пожар тушили 17 человек и семь единиц техники.