11 июля 2023

В челябинском нацпарке начался грибной сезон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, лесная ягода, природа, грибы в лесу, осень в лесу
Грибов в «Зигальге» немного из-за засухи Фото:

В национальном парке «Зигальга» (Челябинская область) начался грибной сезон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заповедника.

«На Зигальге начался грибной сезон. В лесах, у подножия хребта, встречаются вот такие болотные подберезовики», — рассказывают в нацпарке.

В «Зигальге» отметили, что грибов пока немного из-за засухи. Там надеются на дожди в ближайшие дни. В благоприятную погоду обабки созревают спустя шесть дней после осадков.

В лесах «Зигальги» выросли болотные подберезовики
В лесах «Зигальги» выросли болотные подберезовики

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В национальном парке «Зигальга» (Челябинская область) начался грибной сезон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заповедника. «На Зигальге начался грибной сезон. В лесах, у подножия хребта, встречаются вот такие болотные подберезовики», — рассказывают в нацпарке. В «Зигальге» отметили, что грибов пока немного из-за засухи. Там надеются на дожди в ближайшие дни. В благоприятную погоду обабки созревают спустя шесть дней после осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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