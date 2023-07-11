В челябинском нацпарке начался грибной сезон. Фото

12 июля 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Грибов в «Зигальге» немного из-за засухи Фото: Сергей Русанов © URA.RU В национальном парке «Зигальга» (Челябинская область) начался грибной сезон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заповедника. «На Зигальге начался грибной сезон. В лесах, у подножия хребта, встречаются вот такие болотные подберезовики», — рассказывают в нацпарке. В «Зигальге» отметили, что грибов пока немного из-за засухи. Там надеются на дожди в ближайшие дни. В благоприятную погоду обабки созревают спустя шесть дней после осадков. В лесах «Зигальги» выросли болотные подберезовики фото: пресс-служба национального парка «Зигальга»

В национальном парке «Зигальга» (Челябинская область) начался грибной сезон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заповедника. «На Зигальге начался грибной сезон. В лесах, у подножия хребта, встречаются вот такие болотные подберезовики», — рассказывают в нацпарке. В «Зигальге» отметили, что грибов пока немного из-за засухи. Там надеются на дожди в ближайшие дни. В благоприятную погоду обабки созревают спустя шесть дней после осадков.