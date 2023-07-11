Грибов в «Зигальге» немного из-за засухи
В национальном парке «Зигальга» (Челябинская область) начался грибной сезон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заповедника.
«На Зигальге начался грибной сезон. В лесах, у подножия хребта, встречаются вот такие болотные подберезовики», — рассказывают в нацпарке.
В «Зигальге» отметили, что грибов пока немного из-за засухи. Там надеются на дожди в ближайшие дни. В благоприятную погоду обабки созревают спустя шесть дней после осадков.
В лесах «Зигальги» выросли болотные подберезовики
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