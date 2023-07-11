В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают жителей Пермского края о сильных дождях и грозах со шквалистым ветром. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Объявлено штормовое предупреждение. В связи с прохождением холодного фронта через Пермский край вечером 12 июля, ночью и утром 13 июля ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди (на севере региона), сопровождаемые локально шквалистым усилением ветра более 25 м/с», — сообщается в telegram-канале синоптиков.
По данным специалистов, в Перми пик непогоды ожидается 12 июля с 17 до 23 часов. Ранее URA.RU рассказывало, что сильные грозы со шквалистым ветром были зафиксированы на севере Прикамья 8 июля. В Кочево выпала четверть месячной нормы осадков.
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