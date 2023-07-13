Опекуна погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга соседи прозвали Салтычихой

13 июля 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Опекуна Далера прозвали в народе Салтычихой Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Соседи, которые проживали в одном доме с погибшим шестилетним Далером Бобиевым, прозвали его приемную мать Веронику Наумову Салтычихой. Такое сравнение опекун Наумова получила после гибели Далера. Соседи и до смерти ребенка считали Наумову грубой и конфликтной женщиной, а после смерти мальчика прозвали ее Салтычихой за проявленную жесткость к беззащитному ребенку. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась Анна, которая раньше проживала в одном доме с Наумовой. Справка: Дарья Николаевна Салтыкова по прозвищу Салтычиха и «Людоедка» — русская богатая помещица. Вошла в историю как изощренная садистка и серийная убийца, в отношении которой было доказано убийство 38 подвластных ей крепостных крестьян. «Мы жили раньше с Наумовой в одном доме. Она всегда была грубой и конфликтной дамой. Ругалась со всеми. Избиение детей я своими глазами не видела, но дети ее безумно боялись, особенно приемные. Зато при незнакомых людях она вела себя идеально, прямо хамелеон. После гибели и похорон Далера я приносила цветы к дому, где жил малыш. Там разговорилась с соседями. И как-то так получилось, что одна из соседок Наумовой сравнила ее жестокость к ребенку с жестокостью помещицы Салтычихи. С тех пор соседи так ее и зовут. Спрашивают, а есть ли новости по Салтычихе. По мне, идеальное сравнение, лучше и не придумать», — поделилась Анна с журналистом URA.RU. В Екатеринбурге похоронили Далера Бобиева. Шестилетний мальчик воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Днем 26 июня приемная мать сообщила в отряд «ЛизАлерт» о пропаже приемного сына. Сотни волонтеров искали Далера три дня. За это время силовики проверили Наумову на детекторе лжи, но не обнаружили каких-то колебаний. Опекун вместе с волонтерами искала мальчика, давала интервью журналистам. По всему городу были расклеены листовки с фотографией ребенка. На медиаэкранах крутилась информация о поисках Далера. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже. Позже выяснилось, что гараж принадлежит семье Наумовых. Веронику Наумову задержали. По результатам экспертизы, тело ребенка пролежало в гараже несколько месяцев. Позже опекун сообщила, что ребенок умер 2 декабря 2022 в результате несчастного случая. Женщину отправили в СИЗО до 26 августа. Позже Наумова подала апелляцию, чтобы смягчить меру пресечения. Суд решил оставить ее под стражей. Она находится в СИЗО №5. Вся информация о деле шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соседи, которые проживали в одном доме с погибшим шестилетним Далером Бобиевым, прозвали его приемную мать Веронику Наумову Салтычихой. Такое сравнение опекун Наумова получила после гибели Далера. Соседи и до смерти ребенка считали Наумову грубой и конфликтной женщиной, а после смерти мальчика прозвали ее Салтычихой за проявленную жесткость к беззащитному ребенку. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась Анна, которая раньше проживала в одном доме с Наумовой. Справка: Дарья Николаевна Салтыкова по прозвищу Салтычиха и «Людоедка» — русская богатая помещица. Вошла в историю как изощренная садистка и серийная убийца, в отношении которой было доказано убийство 38 подвластных ей крепостных крестьян. «Мы жили раньше с Наумовой в одном доме. Она всегда была грубой и конфликтной дамой. Ругалась со всеми. Избиение детей я своими глазами не видела, но дети ее безумно боялись, особенно приемные. Зато при незнакомых людях она вела себя идеально, прямо хамелеон. После гибели и похорон Далера я приносила цветы к дому, где жил малыш. Там разговорилась с соседями. И как-то так получилось, что одна из соседок Наумовой сравнила ее жестокость к ребенку с жестокостью помещицы Салтычихи. С тех пор соседи так ее и зовут. Спрашивают, а есть ли новости по Салтычихе. По мне, идеальное сравнение, лучше и не придумать», — поделилась Анна с журналистом URA.RU. В Екатеринбурге похоронили Далера Бобиева. Шестилетний мальчик воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Днем 26 июня приемная мать сообщила в отряд «ЛизАлерт» о пропаже приемного сына. Сотни волонтеров искали Далера три дня. За это время силовики проверили Наумову на детекторе лжи, но не обнаружили каких-то колебаний. Опекун вместе с волонтерами искала мальчика, давала интервью журналистам. По всему городу были расклеены листовки с фотографией ребенка. На медиаэкранах крутилась информация о поисках Далера. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже. Позже выяснилось, что гараж принадлежит семье Наумовых. Веронику Наумову задержали. По результатам экспертизы, тело ребенка пролежало в гараже несколько месяцев. Позже опекун сообщила, что ребенок умер 2 декабря 2022 в результате несчастного случая. Женщину отправили в СИЗО до 26 августа. Позже Наумова подала апелляцию, чтобы смягчить меру пресечения. Суд решил оставить ее под стражей. Она находится в СИЗО №5. Вся информация о деле шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU.