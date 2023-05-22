ООН начала помогать «Россельхозбанку» обходить санкции

Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о возможности «Россельхозбанка» проводить транзакции в рамках зерновой сделки, обходя международную систему оплаты SWIFT. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Ранее западные страны ввели против России санкции, ограничивающие ей возможность использования системы оплаты.
«Во-первых, мы продолжим делать все возможное для обеспечения поставок, в том числе [операции] через „Россельхозбанк“. Есть возможности по проведению этих транзакций вне SWIFT», — заявил Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС. Он отметил, что страны Европы и США будут работать над обеспечением поставок в обход санкций.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что отказ стран Запада от подключения существенным образом осложняет для России выполнение договора. Продление зерновой сделки состоялось благодаря доверительным отношениям между лидером Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил сам глава Турции, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».
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