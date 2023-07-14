14 июля 2023

Из Свердловской области уходит циклон, принесший дожди

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, погода, непогода, плохая погода, дождь
Ко второй половине дня, 15 июля, основные осадки в области закончатся Фото:

Циклон, который принес дождливую погоду в Свердловскую область постепенно удаляется из региона. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«В субботу приземный центр циклона будет смещаться из Зауралья на восток, в сторону Сибири. Большая часть районов Свердловской области будет расположена под петлей окклюзии этого циклона, под которой вновь ожидаются дожди с локальными грозами. Из-за сплошной облачности дневного прогрева не будет», — поделился прогнозом Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура воздуха в Свердловской области 15 июля ожидается от +11 до +16 градусов. Во второй половине дня основные осадки на Среднем Урале закончатся. В Екатеринбурге будет облачно с дождями. Воздух днем прогреется до 16 градусов тепла.

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Циклон, который принес дождливую погоду в Свердловскую область постепенно удаляется из региона. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В субботу приземный центр циклона будет смещаться из Зауралья на восток, в сторону Сибири. Большая часть районов Свердловской области будет расположена под петлей окклюзии этого циклона, под которой вновь ожидаются дожди с локальными грозами. Из-за сплошной облачности дневного прогрева не будет», — поделился прогнозом Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура воздуха в Свердловской области 15 июля ожидается от +11 до +16 градусов. Во второй половине дня основные осадки на Среднем Урале закончатся. В Екатеринбурге будет облачно с дождями. Воздух днем прогреется до 16 градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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