Из Свердловской области уходит циклон, принесший дожди

Циклон, который принес дождливую погоду в Свердловскую область постепенно удаляется из региона. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«В субботу приземный центр циклона будет смещаться из Зауралья на восток, в сторону Сибири. Большая часть районов Свердловской области будет расположена под петлей окклюзии этого циклона, под которой вновь ожидаются дожди с локальными грозами. Из-за сплошной облачности дневного прогрева не будет», — поделился прогнозом Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Температура воздуха в Свердловской области 15 июля ожидается от +11 до +16 градусов. Во второй половине дня основные осадки на Среднем Урале закончатся. В Екатеринбурге будет облачно с дождями. Воздух днем прогреется до 16 градусов тепла.
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