СК РФ: украинские боевики обстреляли школу в Запорожской области из HIMARS

ВСУ обстреляли школу поселка Стульнево в Запорожской области, попав в нее около трех раз. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. В ведомстве отметили, что на месте обстрела обнаружены осколки, предположительно, боеприпасов системы НIMARS.
«Следователи Следственного комитета России насчитали около трех попаданий по школе поселка Стульнево в Запорожской области, на месте были найдены осколки, предположительно, боеприпасов системы НIMARS», — передает информацию ведомства РИА Новости. Уточняется, что обнаруженные части боеприпасов отправили на экспертизу.
Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле школы в Стульнево. По его словам, здание получило значительные повреждения. Также он заявлял, что ВСУ стягивают дополнительные резервы в регион.
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