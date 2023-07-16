Рокеры подготовили подарок к 300-летию Екатеринбурга

В честь 300-летия Екатеринбурга пройдет фестиваль уральского рока «Парк-рок»

Рок-фестиваль пройдет одновременно с юбилеем города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

Участники Свердловского рок-клуба проведут фестиваль в честь 300-летия Екатеринбурга. Ожидается, что концертную площадку в парке Маяковского посетят около 15 тысяч человек. Информация о музыкальном мероприятии появилась на сайте юбилея города.

«В фан-зоне Парка Маяковского 19 августа пройдет концерт для фанатов Свердловского рока! Гостей ждет новое „прочтение“ музыкальных композиций групп-участниц Свердловского рок-клуба. На фестивале будут присутствовать семь именитых участников рок-клуба», — сообщают организаторы.

На фестивале артисты исполнят собственные песни и каверы на хиты своих коллег по рок-клубу. Также музыканты отметят не только день рождения города, но и юбилей Свердловского рок-клуба — его они не смогли отметить в 2021 году из-за пандемии, поэтому празднование перенесли в год 300-летия Екатеринбурга.

Фестиваль начнется в 12:00. Место встречи — фан-зона парка Маяковского.

В честь 300-летия Екатеринбурга в городе проведут ряд фестивалей. Среди них — «Да, шеф» от знаменитого шеф-повара Константина Ивлева, который пройдет 22 и 23 июля. Помимо именитого кулинара ожидают группу «Браво». Также в августе пройдет «Мисс Екатеринбург», где выступит группа «Банд’Эрос», и День строителя — на нем хэдлайнерами числятся певец Леонид Агутин и Ирина Нельсон (группа REFLEX).