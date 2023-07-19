Над урожаем подсолнечника в Челябинской области нависла угроза Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинской области возникла угроза массового заражения тлей посевов подсолнечника. Об этом сообщили URA.RU 19 июля в пресс-центре регионального минсельхоза.

«Отдел по защите растений филиала ФГБУ „Россельхозцентр“ по региону при проведении фитомониторинга в конце второй декады июля выявлено заселение тлей посевов подсолнечника. При установлении теплой — 22-26 градусов — и влажной (относительная влажность 70-80%) погоды можно ожидать массового развития вредителя», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Колонии тли из тысяч особей заселяют растения и питаются их соками, что приводит к деформации листьев и стеблей, их усыханию и отмиранию. Аграриям рекомендовали организовать постоянное наблюдение за посевами и при превышении экономического порога вредоносности (ЭПВ) в 10% растений организовать химическую обработку.