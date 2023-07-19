Тля атаковала поля подсолнечника в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых, туризм, архив. , засуха, поле подсолнухов, жаркое лето
Над урожаем подсолнечника в Челябинской области нависла угроза Фото:

В Челябинской области возникла угроза массового заражения тлей посевов подсолнечника. Об этом сообщили URA.RU 19 июля в пресс-центре регионального минсельхоза.

«Отдел по защите растений филиала ФГБУ „Россельхозцентр“ по региону при проведении фитомониторинга в конце второй декады июля выявлено заселение тлей посевов подсолнечника. При установлении теплой — 22-26 градусов — и влажной (относительная влажность 70-80%) погоды можно ожидать массового развития вредителя», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Колонии тли из тысяч особей заселяют растения и питаются их соками, что приводит к деформации листьев и стеблей, их усыханию и отмиранию. Аграриям рекомендовали организовать постоянное наблюдение за посевами и при превышении экономического порога вредоносности (ЭПВ) в 10% растений организовать химическую обработку.

Фермерам предписано установить наблюдение за распространением вредителей
Фермерам предписано установить наблюдение за распространением вредителей
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В Челябинской области возникла угроза массового заражения тлей посевов подсолнечника. Об этом сообщили URA.RU 19 июля в пресс-центре регионального минсельхоза. «Отдел по защите растений филиала ФГБУ „Россельхозцентр“ по региону при проведении фитомониторинга в конце второй декады июля выявлено заселение тлей посевов подсолнечника. При установлении теплой — 22-26 градусов — и влажной (относительная влажность 70-80%) погоды можно ожидать массового развития вредителя», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Колонии тли из тысяч особей заселяют растения и питаются их соками, что приводит к деформации листьев и стеблей, их усыханию и отмиранию. Аграриям рекомендовали организовать постоянное наблюдение за посевами и при превышении экономического порога вредоносности (ЭПВ) в 10% растений организовать химическую обработку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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