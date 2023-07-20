Суд арестовал мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей на Красной площади 20 июля 2023 в 22:05 Размер текста - 17 + Мужчина пытался поджечь Мавзолей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Константин Старчуков арестован на два месяца после того, как был задержан с коктейлями Молотова на Красной площади при попытке поджечь Мавзолей. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы. «Таганским районным судом города Москвы 20 июля удовлетворено ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Старчукова Константина Станиславовича», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что арестованный пробудет под стражей в течение двух месяцев, до 18 сентября. Ранее стало известно, что мужчина был задержан на Красной площади при попытке поджечь Мавзолей. Инцидент произошел ночью, задержанный кинул коктейль Молотова в сторону Мавзолея, но тот попал в ограждение, в результате возгорания не последовало. Константин Старчуков арестован на два месяца после того, как был задержан с коктейлями Молотова на Красной площади при попытке поджечь Мавзолей. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы. «Таганским районным судом города Москвы 20 июля удовлетворено ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Старчукова Константина Станиславовича», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что арестованный пробудет под стражей в течение двух месяцев, до 18 сентября. Ранее стало известно, что мужчина был задержан на Красной площади при попытке поджечь Мавзолей. Инцидент произошел ночью, задержанный кинул коктейль Молотова в сторону Мавзолея, но тот попал в ограждение, в результате возгорания не последовало. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям