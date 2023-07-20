Суд арестовал мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей на Красной площади

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москва, Кремль, архив. Пермь, мавзолей ленина, московский кремль
Мужчина пытался поджечь Мавзолей Фото:

Константин Старчуков арестован на два месяца после того, как был задержан с коктейлями Молотова на Красной площади при попытке поджечь Мавзолей. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы.

«Таганским районным судом города Москвы 20 июля удовлетворено ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Старчукова Константина Станиславовича», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что арестованный пробудет под стражей в течение двух месяцев, до 18 сентября.

Ранее стало известно, что мужчина был задержан на Красной площади при попытке поджечь Мавзолей. Инцидент произошел ночью, задержанный кинул коктейль Молотова в сторону Мавзолея, но тот попал в ограждение, в результате возгорания не последовало.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Константин Старчуков арестован на два месяца после того, как был задержан с коктейлями Молотова на Красной площади при попытке поджечь Мавзолей. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы. «Таганским районным судом города Москвы 20 июля удовлетворено ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Старчукова Константина Станиславовича», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что арестованный пробудет под стражей в течение двух месяцев, до 18 сентября. Ранее стало известно, что мужчина был задержан на Красной площади при попытке поджечь Мавзолей. Инцидент произошел ночью, задержанный кинул коктейль Молотова в сторону Мавзолея, но тот попал в ограждение, в результате возгорания не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...