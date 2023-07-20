Суд арестовал мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей на Красной площади

Константин Старчуков арестован на два месяца после того, как был задержан с коктейлями Молотова на Красной площади при попытке поджечь Мавзолей. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы.
«Таганским районным судом города Москвы 20 июля удовлетворено ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Старчукова Константина Станиславовича», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что арестованный пробудет под стражей в течение двух месяцев, до 18 сентября.
Ранее стало известно, что мужчина был задержан на Красной площади при попытке поджечь Мавзолей. Инцидент произошел ночью, задержанный кинул коктейль Молотова в сторону Мавзолея, но тот попал в ограждение, в результате возгорания не последовало.
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