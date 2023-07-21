21 июля 2023

Синоптики раскрыли, когда в Челябинск вернется жара. Скрин

«Гисметео»: в Челябинске жаркая погода наступит с 27 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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В конце июля в Челябинске станет жарко Фото:

Жаркая погода в Челябинск начнет возвращаться с 27 июля. Температура воздуха прогреется до 27 градусов тепла и выше, сообщили синоптики.

«В челябинске воздух прогреется до 27 градусов тепла 27 июля. До конца месяца ожидается до 30 градусов в тени», — уточнили метеорологи сайта «Гисметео».

Неделя также начнется с теплой погоды. С 24 июля температура воздуха днем составит 25-27 градусов, ночью около 14-19. До конца месяца возможны небольшие дожди с грозами.

Ранее синоптики предупреждали о потеплении. Кроме того, в прогнозе погоды значились обильные осадки с грозами.

К концу июля синоптики обещают 30-градусную жару
К концу июля синоптики обещают 30-градусную жару

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Жаркая погода в Челябинск начнет возвращаться с 27 июля. Температура воздуха прогреется до 27 градусов тепла и выше, сообщили синоптики. «В челябинске воздух прогреется до 27 градусов тепла 27 июля. До конца месяца ожидается до 30 градусов в тени», — уточнили метеорологи сайта «Гисметео». Неделя также начнется с теплой погоды. С 24 июля температура воздуха днем составит 25-27 градусов, ночью около 14-19. До конца месяца возможны небольшие дожди с грозами. Ранее синоптики предупреждали о потеплении. Кроме того, в прогнозе погоды значились обильные осадки с грозами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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