Синоптики раскрыли, когда в Челябинск вернется жара. Скрин

«Гисметео»: в Челябинске жаркая погода наступит с 27 июля

22 июля 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

В конце июля в Челябинске станет жарко Фото: Московец Илья © URA.RU Жаркая погода в Челябинск начнет возвращаться с 27 июля. Температура воздуха прогреется до 27 градусов тепла и выше, сообщили синоптики. «В челябинске воздух прогреется до 27 градусов тепла 27 июля. До конца месяца ожидается до 30 градусов в тени», — уточнили метеорологи сайта «Гисметео». Неделя также начнется с теплой погоды. С 24 июля температура воздуха днем составит 25-27 градусов, ночью около 14-19. До конца месяца возможны небольшие дожди с грозами. Ранее синоптики предупреждали о потеплении. Кроме того, в прогнозе погоды значились обильные осадки с грозами. К концу июля синоптики обещают 30-градусную жару Скрин сайта «Гисметео»

Жаркая погода в Челябинск начнет возвращаться с 27 июля. Температура воздуха прогреется до 27 градусов тепла и выше, сообщили синоптики. «В челябинске воздух прогреется до 27 градусов тепла 27 июля. До конца месяца ожидается до 30 градусов в тени», — уточнили метеорологи сайта «Гисметео». Неделя также начнется с теплой погоды. С 24 июля температура воздуха днем составит 25-27 градусов, ночью около 14-19. До конца месяца возможны небольшие дожди с грозами. Ранее синоптики предупреждали о потеплении. Кроме того, в прогнозе погоды значились обильные осадки с грозами.