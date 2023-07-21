В Магнитогорске 5-летний мальчик, которого нашли в маршрутке без родителей, сел в нее случайно

22 июля 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Про ребенка в маршрутке в соцсети сообщили очевидцы Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) 5-летний мальчик, которого накануне нашли в маршрутке №54 без родителей, сел в нее случайно и растерялся. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции. «Как выяснил инспектор по делам несовершеннолетних, 5-летний мальчик из торговой точки дяди пошел к маме, не захотел идти пешком и сел в маршрутку. Случайно уехал и, в силу возраста, просто растерялся», — сообщается в группе «Полиция Магнитогорска» в социальной сети «ВКонтакте». Дядя подумал, что ребенок уже у мамы, а потом выяснилось, что он не доехал. С родителями проведена профилактическая работа по недопустимости подобных ситуаций. Ранее в Магнитогорске нашли 5-летнего мальчика оставленным в маршрутной газели №54. В паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» попросили срочно обратиться тех, кто обладает информацией о родителях. Там также сообщили, что мальчик плачет.

В Магнитогорске (Челябинская область) 5-летний мальчик, которого накануне нашли в маршрутке №54 без родителей, сел в нее случайно и растерялся. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции. «Как выяснил инспектор по делам несовершеннолетних, 5-летний мальчик из торговой точки дяди пошел к маме, не захотел идти пешком и сел в маршрутку. Случайно уехал и, в силу возраста, просто растерялся», — сообщается в группе «Полиция Магнитогорска» в социальной сети «ВКонтакте». Дядя подумал, что ребенок уже у мамы, а потом выяснилось, что он не доехал. С родителями проведена профилактическая работа по недопустимости подобных ситуаций. Ранее в Магнитогорске нашли 5-летнего мальчика оставленным в маршрутной газели №54. В паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» попросили срочно обратиться тех, кто обладает информацией о родителях. Там также сообщили, что мальчик плачет.