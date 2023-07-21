21 июля 2023

В Магнитогорске 5-летний мальчик, которого нашли в маршрутке без родителей, сел в нее случайно

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, автобус, общественный транспорт, пассажиры, маршрутка
Про ребенка в маршрутке в соцсети сообщили очевидцы Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) 5-летний мальчик, которого накануне нашли в маршрутке №54 без родителей, сел в нее случайно и растерялся. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

«Как выяснил инспектор по делам несовершеннолетних, 5-летний мальчик из торговой точки дяди пошел к маме, не захотел идти пешком и сел в маршрутку. Случайно уехал и, в силу возраста, просто растерялся», — сообщается в группе «Полиция Магнитогорска» в социальной сети «ВКонтакте». Дядя подумал, что ребенок уже у мамы, а потом выяснилось, что он не доехал. С родителями проведена профилактическая работа по недопустимости подобных ситуаций.

Ранее в Магнитогорске нашли 5-летнего мальчика оставленным в маршрутной газели №54. В паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» попросили срочно обратиться тех, кто обладает информацией о родителях. Там также сообщили, что мальчик плачет.

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В Магнитогорске (Челябинская область) 5-летний мальчик, которого накануне нашли в маршрутке №54 без родителей, сел в нее случайно и растерялся. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции. «Как выяснил инспектор по делам несовершеннолетних, 5-летний мальчик из торговой точки дяди пошел к маме, не захотел идти пешком и сел в маршрутку. Случайно уехал и, в силу возраста, просто растерялся», — сообщается в группе «Полиция Магнитогорска» в социальной сети «ВКонтакте». Дядя подумал, что ребенок уже у мамы, а потом выяснилось, что он не доехал. С родителями проведена профилактическая работа по недопустимости подобных ситуаций. Ранее в Магнитогорске нашли 5-летнего мальчика оставленным в маршрутной газели №54. В паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» попросили срочно обратиться тех, кто обладает информацией о родителях. Там также сообщили, что мальчик плачет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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