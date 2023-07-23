В Свердловской области от укусов клещей пострадали 21,5 тысячи человек

24 июля 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Клещевой вирусный энцефалит обнаружен у 134 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Свердловской области 21,5 тысячи человек пострадали от укусов клещей с начала сезона. Из них почти 4 тысячи — это дети. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. «С предварительным диагнозом клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 134 человека, а с диагнозом клещевой иксодовый боррелиоз — 391 человек. В лабораториях исследовано почти 19 тысяч клещей», — отметили в ведомстве. Роспотребнадзор заявляют о том, что необходимо своевременно сдавать клеща на анализ. Проведенный анализ поможет быстро определиться с тактикой экстренной профилактики клещевых инфекций. Например, при обнаружении в клеще вируса клещевого энцефалита врач примет решение о введении иммуноглобулина, а при выявлении бактериальных инфекций — о проведении антибиотикопрофилактики.

На территории Свердловской области 21,5 тысячи человек пострадали от укусов клещей с начала сезона. Из них почти 4 тысячи — это дети. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. «С предварительным диагнозом клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 134 человека, а с диагнозом клещевой иксодовый боррелиоз — 391 человек. В лабораториях исследовано почти 19 тысяч клещей», — отметили в ведомстве. Роспотребнадзор заявляют о том, что необходимо своевременно сдавать клеща на анализ. Проведенный анализ поможет быстро определиться с тактикой экстренной профилактики клещевых инфекций. Например, при обнаружении в клеще вируса клещевого энцефалита врач примет решение о введении иммуноглобулина, а при выявлении бактериальных инфекций — о проведении антибиотикопрофилактики.