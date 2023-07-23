23 июля 2023

В Свердловской области от укусов клещей пострадали 21,5 тысячи человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалит
Клещевой вирусный энцефалит обнаружен у 134 человек Фото:

На территории Свердловской области 21,5 тысячи человек пострадали от укусов клещей с начала сезона. Из них почти 4 тысячи — это дети. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«С предварительным диагнозом клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 134 человека, а с диагнозом клещевой иксодовый боррелиоз — 391 человек. В лабораториях исследовано почти 19 тысяч клещей», — отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор заявляют о том, что необходимо своевременно сдавать клеща на анализ. Проведенный анализ поможет быстро определиться с тактикой экстренной профилактики клещевых инфекций. Например, при обнаружении в клеще вируса клещевого энцефалита врач примет решение о введении иммуноглобулина, а при выявлении бактериальных инфекций — о проведении антибиотикопрофилактики.

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На территории Свердловской области 21,5 тысячи человек пострадали от укусов клещей с начала сезона. Из них почти 4 тысячи — это дети. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. «С предварительным диагнозом клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 134 человека, а с диагнозом клещевой иксодовый боррелиоз — 391 человек. В лабораториях исследовано почти 19 тысяч клещей», — отметили в ведомстве. Роспотребнадзор заявляют о том, что необходимо своевременно сдавать клеща на анализ. Проведенный анализ поможет быстро определиться с тактикой экстренной профилактики клещевых инфекций. Например, при обнаружении в клеще вируса клещевого энцефалита врач примет решение о введении иммуноглобулина, а при выявлении бактериальных инфекций — о проведении антибиотикопрофилактики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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