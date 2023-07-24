На озере Увильды в Карабашском округе (Челябинская область) при поддержке госкорпорации «ВЭБ.РФ» открылся ландшафтный отель Vert Landscape, загрузка которого достигла 70%. Как рассказали в пресс-службе регионального минэкономики, сопровождать проект компании «У24» взялся центр «Мой бизнес».
«Новой точкой туристического притяжения стал Vert Landscape Hotel на озере Увильды. Компания „У24“ реализовала проект строительства гостиничного комплекса с помощью господдержки», — отметили в министерстве.
Отель содержит 35 номеров. Имеются место для проведения деловых мероприятий, бунгало у берега, ресторан и открытый термальный бассейн. Существующего уровня загрузки удалось достичь с конца 2022 года, когда приняли первых гостей.
«Большая часть гостей приезжает из соседних регионов. Среди них туристы из Свердловской, Тюменской областей и Башкортостана», — отметила генеральный менеджер отеля Кристина Самбулова.
Сотрудники института развития «ВЭБ.РФ» помогли предпринимателям подобрать программу финансирования, беспроцентный заем, содействовали в подготовке бизнес-плана и разработке финансовой модели. Детальную проработку проекта вела компания Altdevelop. Ранее фирма создавала концепции фуд-маркета «Белый рынок» в Челябинске и парка «Притяжение» в Магнитогорске. Над проектом трудились архитекторы Челябинска и Екатеринбурга.
Панорамные окна отеля обеспечат релакс на фоне природы
Скрин: сайт отеля Vert Landscape Hotel
Кроме гостиничных номеров, в отеле есть пространства дя корпоративных или деловых мероприятий
Скрин: сайт отеля Vert Landscape Hotel
Бар при ресторане предоставит широкий выбор напитков и блюд
На озере Увильды в Карабашском округе (Челябинская область) при поддержке госкорпорации «ВЭБ.РФ» открылся ландшафтный отель Vert Landscape, загрузка которого достигла 70%. Как рассказали в пресс-службе регионального минэкономики, сопровождать проект компании «У24» взялся центр «Мой бизнес». «Новой точкой туристического притяжения стал Vert Landscape Hotel на озере Увильды. Компания „У24“ реализовала проект строительства гостиничного комплекса с помощью господдержки», — отметили в министерстве. Отель содержит 35 номеров. Имеются место для проведения деловых мероприятий, бунгало у берега, ресторан и открытый термальный бассейн. Существующего уровня загрузки удалось достичь с конца 2022 года, когда приняли первых гостей. «Большая часть гостей приезжает из соседних регионов. Среди них туристы из Свердловской, Тюменской областей и Башкортостана», — отметила генеральный менеджер отеля Кристина Самбулова. Сотрудники института развития «ВЭБ.РФ» помогли предпринимателям подобрать программу финансирования, беспроцентный заем, содействовали в подготовке бизнес-плана и разработке финансовой модели. Детальную проработку проекта вела компания Altdevelop. Ранее фирма создавала концепции фуд-маркета «Белый рынок» в Челябинске и парка «Притяжение» в Магнитогорске. Над проектом трудились архитекторы Челябинска и Екатеринбурга.