В Челябинской области пропал 9-летний мальчик. Фото

25 июля 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

В последний раз ребенка видели в Курчатовском районе Челябинска Фото: Московец Илья © URA.RU В Курчатовском районе Челябинска пропал девятилетний мальчик. Вечером 25 июля ребенок ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». «Пропал девятилетний ребенок Арсений К. в Курчатовском районе Челябинска. Вечером 25 июля 2023 года он ушел в неизвестном направлении», — говорится в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». Рост мальчика примерно 145 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Ребенок был одет в черную футболку, серые или синие джинсы, серые кроссовки и черную кепку. С собой у мальчика находился черно-фиолетовый самокат. Ранее в Челябинской области пропал подросток с плохим зрением. 24 июля 15-летний Владислав З. ушел с улицы Новороссийской в Челябинске в неизвестном направлении. В Челябинске потерялся 9-летния мальчик Арсений Фото с паблика «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области в социальной сети «ВКонтакте»

В Курчатовском районе Челябинска пропал девятилетний мальчик. Вечером 25 июля ребенок ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». «Пропал девятилетний ребенок Арсений К. в Курчатовском районе Челябинска. Вечером 25 июля 2023 года он ушел в неизвестном направлении», — говорится в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». Рост мальчика примерно 145 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Ребенок был одет в черную футболку, серые или синие джинсы, серые кроссовки и черную кепку. С собой у мальчика находился черно-фиолетовый самокат. Ранее в Челябинской области пропал подросток с плохим зрением. 24 июля 15-летний Владислав З. ушел с улицы Новороссийской в Челябинске в неизвестном направлении.