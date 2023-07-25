В Челябинской области пропал 9-летний мальчик. Фото

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Городские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, игрушки, песочница, детство, дети, мальчик
В последний раз ребенка видели в Курчатовском районе Челябинска Фото:

В Курчатовском районе Челябинска пропал девятилетний мальчик. Вечером 25 июля ребенок ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Пропал девятилетний ребенок Арсений К. в Курчатовском районе Челябинска. Вечером 25 июля 2023 года он ушел в неизвестном направлении», — говорится в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Рост мальчика примерно 145 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Ребенок был одет в черную футболку, серые или синие джинсы, серые кроссовки и черную кепку. С собой у мальчика находился черно-фиолетовый самокат.

Ранее в Челябинской области пропал подросток с плохим зрением. 24 июля 15-летний Владислав З. ушел с улицы Новороссийской в Челябинске в неизвестном направлении.

В Челябинске потерялся 9-летния мальчик Арсений
В Челябинске потерялся 9-летния мальчик Арсений

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В Курчатовском районе Челябинска пропал девятилетний мальчик. Вечером 25 июля ребенок ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». «Пропал девятилетний ребенок Арсений К. в Курчатовском районе Челябинска. Вечером 25 июля 2023 года он ушел в неизвестном направлении», — говорится в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». Рост мальчика примерно 145 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Ребенок был одет в черную футболку, серые или синие джинсы, серые кроссовки и черную кепку. С собой у мальчика находился черно-фиолетовый самокат. Ранее в Челябинской области пропал подросток с плохим зрением. 24 июля 15-летний Владислав З. ушел с улицы Новороссийской в Челябинске в неизвестном направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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