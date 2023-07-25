В Курчатовском районе Челябинска пропал девятилетний мальчик. Вечером 25 июля ребенок ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Пропал девятилетний ребенок Арсений К. в Курчатовском районе Челябинска. Вечером 25 июля 2023 года он ушел в неизвестном направлении», — говорится в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Рост мальчика примерно 145 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Ребенок был одет в черную футболку, серые или синие джинсы, серые кроссовки и черную кепку. С собой у мальчика находился черно-фиолетовый самокат.
Ранее в Челябинской области пропал подросток с плохим зрением. 24 июля 15-летний Владислав З. ушел с улицы Новороссийской в Челябинске в неизвестном направлении.
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