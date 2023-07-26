Депутат Мельников приехал на несколько дней в отпуск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Трехгорный (Челябинская область) депутат-доброволец Юрий Мельников побывал на приеме у главы города Данила Громенко, где поделился новостями с СВО и рассказал о важности посылок из дома. О подробностях встречи рассказал в соцсети Громенко.

«Буквально на днях Юрий Мельников приехал в отпуск, поделился новостями. Настроение — идти до победы», — написал в своем telegram-канале Данил Громенко.

Депутат-доброволец Юрий Мельников отметил важность посылок из дома. По его словам, это подбадривает ребят и они чувствуют поддержку россиян. Громенко напомнил, что сбор гуманитарной помощи в пунктах Трехгорного продолжается, либо можно присоединиться к пошиву нужных вещей. Также Трехгорный и дальше намерен помогать подшефным территориям Челябинской области — Ясиноватой и Волновахе.

Депутат Юрий Мельников отправился добровольцем в зону проведения спецоперации в октябре 2022 года. По его словам, он принял непростое, но правильное решение. Депутатская работа Мельникова с его уходом на фронт не прекратилась. По всем вопросам в округе избиратели могут обратиться к любому депутату фракции «Единая Россия».