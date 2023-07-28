Общественник Морозов: новые поправки в Лесной кодекс РФ снизят влияние местных властей при ЧС

28 июля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Федеральные власти будут принимать решение о тушении лесных пожаров за региональных лидеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В связи с новыми поправками в Лесном кодексе РФ решение о тушении удаленных лесных массивов будут принимать не региональные власти, а Рослесхоз. Об этом в беседе с URA.RU сообщил председатель Общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов. «Новые поправки в Лесной кодекс Российской Федерации — уже 63-й набор поправок с 2007 года — носят позитивный характер. Относительно так называемых „зон контроля“: теперь решать, тушить или не тушить те или иные удаленные лесные территории, будут не региональные власти, а уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, то есть Рослесхоз. Это очевидный плюс, так как уходят за скобки скрытые причины, по которым субъекты РФ могут не тушить пожары, не угрожающие экономическим объектам и населению», — сказал Владимир Морозов. По словам собеседника агентства, полномочия по тушению пожаров вновь постепенно переходят в руки федеральных властей. «На мой взгляд, продолжается процесс разумной централизации полномочий, которые в 2006 году были почти полностью переданы в регионы без учета специфики лесного хозяйства. Лесные пожары не знают административных границ, они не возникают одномоментно и во всех местах сразу. Поэтому все силы и средства должны находиться в одних руках, чтобы быть в состоянии быстро и точечно справиться с очагом возгорания, пока он не перерос в бушующий пожар, погасить который может только сама природа длительным дождями», — подчеркнул специалист. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты. Так, были внесены изменения в статью 53.1 Лесного кодекса РФ, закрепляющие нормы противопожарного обустройства лесов. Они будут представлять собой комплекс мер по недопущению распространения лесных пожаров. Однако сейчас на местах власти нарушают порядок действий и отключают электричество сразу, как только ветер меняет направление в сторону населенного пункта. Для этого, по словам директора департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елены Медведевой, должны созывать комиссию, которая и принимает решение обесточить город, чего на местах не делают. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В связи с новыми поправками в Лесном кодексе РФ решение о тушении удаленных лесных массивов будут принимать не региональные власти, а Рослесхоз. Об этом в беседе с URA.RU сообщил председатель Общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов. «Новые поправки в Лесной кодекс Российской Федерации — уже 63-й набор поправок с 2007 года — носят позитивный характер. Относительно так называемых „зон контроля“: теперь решать, тушить или не тушить те или иные удаленные лесные территории, будут не региональные власти, а уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, то есть Рослесхоз. Это очевидный плюс, так как уходят за скобки скрытые причины, по которым субъекты РФ могут не тушить пожары, не угрожающие экономическим объектам и населению», — сказал Владимир Морозов. По словам собеседника агентства, полномочия по тушению пожаров вновь постепенно переходят в руки федеральных властей. «На мой взгляд, продолжается процесс разумной централизации полномочий, которые в 2006 году были почти полностью переданы в регионы без учета специфики лесного хозяйства. Лесные пожары не знают административных границ, они не возникают одномоментно и во всех местах сразу. Поэтому все силы и средства должны находиться в одних руках, чтобы быть в состоянии быстро и точечно справиться с очагом возгорания, пока он не перерос в бушующий пожар, погасить который может только сама природа длительным дождями», — подчеркнул специалист. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты. Так, были внесены изменения в статью 53.1 Лесного кодекса РФ, закрепляющие нормы противопожарного обустройства лесов. Они будут представлять собой комплекс мер по недопущению распространения лесных пожаров. Однако сейчас на местах власти нарушают порядок действий и отключают электричество сразу, как только ветер меняет направление в сторону населенного пункта. Для этого, по словам директора департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елены Медведевой, должны созывать комиссию, которая и принимает решение обесточить город, чего на местах не делают.