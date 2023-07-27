В Озерске снизили цену на бывшее здание Минобороны РФ. Фото

В Озерске начальная цена на помещения в бывшем здании Минобороны РФ снижена на 2 млн

28 июля 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Стартовая цена лота снижена с 7 млн до 4 млн 900 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Озерске Челябинской области повторно выставили на торги помещения бывшего здания Минобороны РФ, расположенного на проспекте Ленина, 37. Стартовая цена лота снижена с 7 млн до 4 млн 900 тысяч рублей, торги назначены на 17 ноября 2023 года, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ. «ДОМ.РФ проведет аукцион по продаже нежилых помещений общей площадью 603,3 квадратного метра в Озерске (Челябинская область). Недвижимость подойдет для размещения офисов. Аукцион состоится 17 ноября. Начальная цена лота — 4,9 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ДОМ.РФ. Бывшее здание минобороны РФ расположено в центре Озерска. Расстояние до Кыштыма составляет 13,5 километра, до Челябинска — около 80 километров. Помещения располагаются в подвале, а также на первом, втором и мансардных этажах. Они обеспечены сетями электро-, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Рядом находятся административные и промышленные здания. Ближайшие остановки общественного транспорта «Типография» и «Площадь Курчатова» — в 200 метрах от объекта. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 ноября. Ранее торги по продаже этого здания, проводимые госкорпорацией, сорвались. Аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Бывшие офисы расположены в подвале, на первом, втором и мансардных этажах здания по адресу проспект Ленина, дом 37, в центре Озерска Фото: сайт ДОМ РФ

В Озерске Челябинской области повторно выставили на торги помещения бывшего здания Минобороны РФ, расположенного на проспекте Ленина, 37. Стартовая цена лота снижена с 7 млн до 4 млн 900 тысяч рублей, торги назначены на 17 ноября 2023 года, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ. «ДОМ.РФ проведет аукцион по продаже нежилых помещений общей площадью 603,3 квадратного метра в Озерске (Челябинская область). Недвижимость подойдет для размещения офисов. Аукцион состоится 17 ноября. Начальная цена лота — 4,9 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ДОМ.РФ. Бывшее здание минобороны РФ расположено в центре Озерска. Расстояние до Кыштыма составляет 13,5 километра, до Челябинска — около 80 километров. Помещения располагаются в подвале, а также на первом, втором и мансардных этажах. Они обеспечены сетями электро-, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Рядом находятся административные и промышленные здания. Ближайшие остановки общественного транспорта «Типография» и «Площадь Курчатова» — в 200 метрах от объекта. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 ноября. Ранее торги по продаже этого здания, проводимые госкорпорацией, сорвались. Аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.