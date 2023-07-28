Совфед одобрил повышение призывного возраста до 30 лет

28 июля 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Совфед одобрил повышение призывного возраста до 30 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет Федерации одобрил повышение призывного возраста до 30 лет. Такое решение было принято после обсуждения законопроекта. «Закон принят», — заявили в Совфеде по итогам обсуждения. Прямая трансляция шла на официальном аккаунте « ВКонтакте » верхней палаты Федерального Собрания. В Совете Федерации не стали изменять нижнюю границу призывного возраста, она осталась на уровне в 18 лет. Далее закон попадет на стол президенту России Владимиру Путину на подпись. После этого он будет обнародован. Новость по теме Как изменятся правила призыва в России. Инфографика После опубликования закона призывной возраст в России официально составит от 18 до 30 лет без переходного периода. Нововведения начнут действовать с 1 января 2024 года. Такое решение было продиктовано демографической проблемой. Если неслужившему гражданину исполнится или исполнилось 27 лет до декабря 2023 года, то он не будет призываться на службу. Такой человек автоматически попадет в запас. Также ранее в Госдуме были утверждены поправки за неявку в военкомат. Если человек откажется от повестки, то он получит штраф в 30 тысяч рублей.

Совет Федерации одобрил повышение призывного возраста до 30 лет. Такое решение было принято после обсуждения законопроекта. «Закон принят», — заявили в Совфеде по итогам обсуждения. Прямая трансляция шла на официальном аккаунте «ВКонтакте» верхней палаты Федерального Собрания. В Совете Федерации не стали изменять нижнюю границу призывного возраста, она осталась на уровне в 18 лет. Далее закон попадет на стол президенту России Владимиру Путину на подпись. После этого он будет обнародован. После опубликования закона призывной возраст в России официально составит от 18 до 30 лет без переходного периода. Нововведения начнут действовать с 1 января 2024 года. Такое решение было продиктовано демографической проблемой. Если неслужившему гражданину исполнится или исполнилось 27 лет до декабря 2023 года, то он не будет призываться на службу. Такой человек автоматически попадет в запас. Также ранее в Госдуме были утверждены поправки за неявку в военкомат. Если человек откажется от повестки, то он получит штраф в 30 тысяч рублей.