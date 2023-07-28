Челябинцу отказали в возврате денег за товар из-за вскрытой упаковки

Роспотребнадзор: суд обязал продавца вернуть деньги челябинцу за не подошедшую запчасть

Роспотребнадзор посчитал отказ в возврате денег покупателю безосновательным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске продавец автозапчастей отказал покупателю в возврате денег за товар, который не подошел. Управление Роспотребнадзора по региону отстоял права потребителя в суде, сообщили URA.RU 28 июля в пресс-службе ведомства.

«Суд рассмотрел иск челябинца к интернет-магазину ООО „Акцент-Авто М“. Мужчина сообщил, что на сайте продавца купил автозапчасти, одна из которых не подошла по форме. В возврате денег продавец отказал, обосновав это вскрытой упаковкой. Роспотребнадзор предоставило в суде заключение, которое опровергает законность такого обоснования. Суд удовлетворил иск», — уточнили в пресс-службе.

Согласно заключению управления, товар не был поврежден в результате эксплуатации. Упаковка вскрыта с целью проверить, подходит ли запчасть. Суд установил, что потребитель был прав и обязал продавца вернуть деньги за товар. Продавец пытался оспорить это решение, но оно осталось в силе.