Челябинцу отказали в возврате денег за товар из-за вскрытой упаковки

В Челябинске продавец автозапчастей отказал покупателю в возврате денег за товар, который не подошел. Управление Роспотребнадзора по региону отстоял права потребителя в суде, сообщили URA.RU 28 июля в пресс-службе ведомства.
«Суд рассмотрел иск челябинца к интернет-магазину ООО „Акцент-Авто М“. Мужчина сообщил, что на сайте продавца купил автозапчасти, одна из которых не подошла по форме. В возврате денег продавец отказал, обосновав это вскрытой упаковкой. Роспотребнадзор предоставило в суде заключение, которое опровергает законность такого обоснования. Суд удовлетворил иск», — уточнили в пресс-службе.
Согласно заключению управления, товар не был поврежден в результате эксплуатации. Упаковка вскрыта с целью проверить, подходит ли запчасть. Суд установил, что потребитель был прав и обязал продавца вернуть деньги за товар. Продавец пытался оспорить это решение, но оно осталось в силе.
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