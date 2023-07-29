29 июля 2023
28 июля 2023

SuperJob: екатеринбуржцы, чье детство было счастливым, зарабатывают больше

© Служба новостей «URA.RU»
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Почти 90% екатеринбуржцев, получающих от 80 тысяч, назвали свое детство счастливым Фото:

Жители Екатеринбурга (88%), зарабатывающие от 80 тысяч рублей в месяц, назвали свое детство счастливым, в отличие от 75% респондентов, доход которых составляет 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Те, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц, чаще делились воспоминаниями о счастливом детстве, чем екатеринбуржцы с доходом до 50 тысяч рублей. 88 и 75% соответственно», — сказано в сообщении компании.

47% опрошенных назвали свое детство однозначно счастливым, еще 39% — скорее счастливым. При этом каждый одиннадцатый считает, что его детские годы скорее не были счастливыми. Также, по данным SuperJob, мужчин (88%) со счастливым детством больше, чем женщин (80%).

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Жители Екатеринбурга (88%), зарабатывающие от 80 тысяч рублей в месяц, назвали свое детство счастливым, в отличие от 75% респондентов, доход которых составляет 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «Те, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц, чаще делились воспоминаниями о счастливом детстве, чем екатеринбуржцы с доходом до 50 тысяч рублей. 88 и 75% соответственно», — сказано в сообщении компании. 47% опрошенных назвали свое детство однозначно счастливым, еще 39% — скорее счастливым. При этом каждый одиннадцатый считает, что его детские годы скорее не были счастливыми. Также, по данным SuperJob, мужчин (88%) со счастливым детством больше, чем женщин (80%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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