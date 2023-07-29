SuperJob: екатеринбуржцы, чье детство было счастливым, зарабатывают больше

30 июля 2023 в 05:16 Размер текста - 17 +

Почти 90% екатеринбуржцев, получающих от 80 тысяч, назвали свое детство счастливым Фото: Игорь Пантин © URA.RU Жители Екатеринбурга (88%), зарабатывающие от 80 тысяч рублей в месяц, назвали свое детство счастливым, в отличие от 75% респондентов, доход которых составляет 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «Те, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц, чаще делились воспоминаниями о счастливом детстве, чем екатеринбуржцы с доходом до 50 тысяч рублей. 88 и 75% соответственно», — сказано в сообщении компании. 47% опрошенных назвали свое детство однозначно счастливым, еще 39% — скорее счастливым. При этом каждый одиннадцатый считает, что его детские годы скорее не были счастливыми. Также, по данным SuperJob, мужчин (88%) со счастливым детством больше, чем женщин (80%).

Жители Екатеринбурга (88%), зарабатывающие от 80 тысяч рублей в месяц, назвали свое детство счастливым, в отличие от 75% респондентов, доход которых составляет 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «Те, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц, чаще делились воспоминаниями о счастливом детстве, чем екатеринбуржцы с доходом до 50 тысяч рублей. 88 и 75% соответственно», — сказано в сообщении компании. 47% опрошенных назвали свое детство однозначно счастливым, еще 39% — скорее счастливым. При этом каждый одиннадцатый считает, что его детские годы скорее не были счастливыми. Также, по данным SuperJob, мужчин (88%) со счастливым детством больше, чем женщин (80%).