SuperJob: екатеринбуржцы, чье детство было счастливым, зарабатывают больше

Жители Екатеринбурга (88%), зарабатывающие от 80 тысяч рублей в месяц, назвали свое детство счастливым, в отличие от 75% респондентов, доход которых составляет 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
«Те, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц, чаще делились воспоминаниями о счастливом детстве, чем екатеринбуржцы с доходом до 50 тысяч рублей. 88 и 75% соответственно», — сказано в сообщении компании.
47% опрошенных назвали свое детство однозначно счастливым, еще 39% — скорее счастливым. При этом каждый одиннадцатый считает, что его детские годы скорее не были счастливыми. Также, по данным SuperJob, мужчин (88%) со счастливым детством больше, чем женщин (80%).
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