30 июля 2023

Bild: полиция ФРГ по три раза в день выезжает в общежитие для украинских беженцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Екатеринбург, коридор, общежитие
В общежитиях для украинских беженцев в Германии несколько раз в день происходят стычки (фото из архива) Фото:

В Германии в общежития для украинских беженцев полиция по три раза в день вынуждена выезжать для урегулирования обстановки. Об этом сообщает издание Bild.

«С января по март полиции пришлось выехать на 230 командировок. В среднем это составляет почти три операции в день», — говорится в материале издания.

Авторы статьи уточняют, что только в общежитиях Ганновера проживает около 6,2 тысяч беженцев, еще для семи тысяч украинцев найдено частное жилье. При этом не все выезды полиции связаны с криминалом, однако большинство обращений составляют нарушение порядка, оскорбления, угрозы, нанесение телесных повреждений, наркотики, воровство.

Ранее URA.RU сообщало, что в Германии пожаловались на чрезвычайно «стрессовую ситуацию» из-за наплыва украинских беженцев. Об этом заявила министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес.

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В Германии в общежития для украинских беженцев полиция по три раза в день вынуждена выезжать для урегулирования обстановки. Об этом сообщает издание Bild. «С января по март полиции пришлось выехать на 230 командировок. В среднем это составляет почти три операции в день», — говорится в материале издания. Авторы статьи уточняют, что только в общежитиях Ганновера проживает около 6,2 тысяч беженцев, еще для семи тысяч украинцев найдено частное жилье. При этом не все выезды полиции связаны с криминалом, однако большинство обращений составляют нарушение порядка, оскорбления, угрозы, нанесение телесных повреждений, наркотики, воровство. Ранее URA.RU сообщало, что в Германии пожаловались на чрезвычайно «стрессовую ситуацию» из-за наплыва украинских беженцев. Об этом заявила министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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