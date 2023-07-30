Bild: полиция ФРГ по три раза в день выезжает в общежитие для украинских беженцев

31 июля 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

В общежитиях для украинских беженцев в Германии несколько раз в день происходят стычки (фото из архива) Фото: Московец Илья © URA.RU В Германии в общежития для украинских беженцев полиция по три раза в день вынуждена выезжать для урегулирования обстановки. Об этом сообщает издание Bild. «С января по март полиции пришлось выехать на 230 командировок. В среднем это составляет почти три операции в день», — говорится в материале издания. Авторы статьи уточняют, что только в общежитиях Ганновера проживает около 6,2 тысяч беженцев, еще для семи тысяч украинцев найдено частное жилье. При этом не все выезды полиции связаны с криминалом, однако большинство обращений составляют нарушение порядка, оскорбления, угрозы, нанесение телесных повреждений, наркотики, воровство. Ранее URA.RU сообщало, что в Германии пожаловались на чрезвычайно «стрессовую ситуацию» из-за наплыва украинских беженцев. Об этом заявила министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес.

В Германии в общежития для украинских беженцев полиция по три раза в день вынуждена выезжать для урегулирования обстановки. Об этом сообщает издание Bild. «С января по март полиции пришлось выехать на 230 командировок. В среднем это составляет почти три операции в день», — говорится в материале издания. Авторы статьи уточняют, что только в общежитиях Ганновера проживает около 6,2 тысяч беженцев, еще для семи тысяч украинцев найдено частное жилье. При этом не все выезды полиции связаны с криминалом, однако большинство обращений составляют нарушение порядка, оскорбления, угрозы, нанесение телесных повреждений, наркотики, воровство. Ранее URA.RU сообщало, что в Германии пожаловались на чрезвычайно «стрессовую ситуацию» из-за наплыва украинских беженцев. Об этом заявила министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес.