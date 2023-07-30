Пермяки смогут провести ночь на улице в поддержку бездомных

Пермяков зовут на фестиваль «Ночь на улице», чтобы поддержать бездомных

Организаторы фестиваля «Ночь на улице» направят собранные средства на поддержку бездомных Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Жители Перми смогут поддержать бездомных приняв участие в фестивале «Ночь на улице». Информация появилась на странице проекта «Территория передышки», который помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Приглашаем вас на наш летний open-air фестиваль „Ночь на улице“. Музыка от пермских диджеев, вкусная еда. А еще маркет, пляжные игры, катания на сапах и просмотр фильма в спальниках», — информирует «Территория передышки».

Фестиваль пройдет в эту субботу, 5 августа на территории SUP-станции, расположенной на городском пляже (ул. 2-я Камская, 31/5). Все собранные от проведения мероприятия средства организаторы намерены направить на проекты в поддержку бездомных.

«Ночь на улице» является одним из проектов, поддержанных в рамках проведения юбилейного года Пермь-300. Фестиваль реализуется на грантовые средства. URA.RU рассказывало также, что пермяки соревновались в поедании бургеров в поддержку бездомных, а также могли пожертвовать им свои мобильные телефоны.