30 июля 2023

Пермяки смогут провести ночь на улице в поддержку бездомных

Пермяков зовут на фестиваль «Ночь на улице», чтобы поддержать бездомных
© Служба новостей «URA.RU»
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Ростов на Дону. Пермь, бомж, малоимущий, нищий, бич
Организаторы фестиваля «Ночь на улице» направят собранные средства на поддержку бездомных Фото:
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300-летие Перми

Жители Перми смогут поддержать бездомных приняв участие в фестивале «Ночь на улице». Информация появилась на странице проекта «Территория передышки», который помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Приглашаем вас на наш летний open-air фестиваль „Ночь на улице“. Музыка от пермских диджеев, вкусная еда. А еще маркет, пляжные игры, катания на сапах и просмотр фильма в спальниках», — информирует «Территория передышки».

Фестиваль пройдет в эту субботу, 5 августа на территории SUP-станции, расположенной на городском пляже (ул. 2-я Камская, 31/5). Все собранные от проведения мероприятия средства организаторы намерены направить на проекты в поддержку бездомных.

«Ночь на улице» является одним из проектов, поддержанных в рамках проведения юбилейного года Пермь-300. Фестиваль реализуется на грантовые средства. URA.RU рассказывало также, что пермяки соревновались в поедании бургеров в поддержку бездомных, а также могли пожертвовать им свои мобильные телефоны.

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Жители Перми смогут поддержать бездомных приняв участие в фестивале «Ночь на улице». Информация появилась на странице проекта «Территория передышки», который помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «Приглашаем вас на наш летний open-air фестиваль „Ночь на улице“. Музыка от пермских диджеев, вкусная еда. А еще маркет, пляжные игры, катания на сапах и просмотр фильма в спальниках», — информирует «Территория передышки». Фестиваль пройдет в эту субботу, 5 августа на территории SUP-станции, расположенной на городском пляже (ул. 2-я Камская, 31/5). Все собранные от проведения мероприятия средства организаторы намерены направить на проекты в поддержку бездомных. «Ночь на улице» является одним из проектов, поддержанных в рамках проведения юбилейного года Пермь-300. Фестиваль реализуется на грантовые средства. URA.RU рассказывало также, что пермяки соревновались в поедании бургеров в поддержку бездомных, а также могли пожертвовать им свои мобильные телефоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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