В Челябинском аэропорту задержали рейс «Аэрофлота» в Москву. Скрин

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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэрофлот, аэродром, шереметьево, отдых, самолет, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Это уже вторая за день задержка рейса в аэропорту Челябинска Фото:

В Челябинском аэропорту 31 июля задержали рейс «Аэрофлота» в Москву. Согласно данным онлайн-табло, самолет должен был вылететь в 16 часов 20 минут.

Сейчас на табло указано, что рейс задерживается. Расчетное время вылета — 4 часа 55 минут ночи. «Сначала всех посадили в самолет. Потом сообщили, что есть какая-то неисправность в самолете», — сообщил один из пассажиров изданию «74.ру».

По словам пассажира, самолет попытались отремонтировать. В результате рейс перенесли. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ будет опубликован после получения комментария.

Это уже вторая задержка рейса в аэропорту Челябинска. В 5 часов 15 минут утра должен был вылететь самолет в Ханты-Мансийск. Рейс до сих пор не отправлен.

На этот раз перенесли вылет борта «Аэрофлота» из Челябинска в Москву
На этот раз перенесли вылет борта «Аэрофлота» из Челябинска в Москву

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В Челябинском аэропорту 31 июля задержали рейс «Аэрофлота» в Москву. Согласно данным онлайн-табло, самолет должен был вылететь в 16 часов 20 минут. Сейчас на табло указано, что рейс задерживается. Расчетное время вылета — 4 часа 55 минут ночи. «Сначала всех посадили в самолет. Потом сообщили, что есть какая-то неисправность в самолете», — сообщил один из пассажиров изданию «74.ру». По словам пассажира, самолет попытались отремонтировать. В результате рейс перенесли. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ будет опубликован после получения комментария. Это уже вторая задержка рейса в аэропорту Челябинска. В 5 часов 15 минут утра должен был вылететь самолет в Ханты-Мансийск. Рейс до сих пор не отправлен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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