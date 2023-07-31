В Челябинском аэропорту задержали рейс «Аэрофлота» в Москву. Скрин

31 июля 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Это уже вторая за день задержка рейса в аэропорту Челябинска Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинском аэропорту 31 июля задержали рейс «Аэрофлота» в Москву. Согласно данным онлайн-табло, самолет должен был вылететь в 16 часов 20 минут. Сейчас на табло указано, что рейс задерживается. Расчетное время вылета — 4 часа 55 минут ночи. «Сначала всех посадили в самолет. Потом сообщили, что есть какая-то неисправность в самолете», — сообщил один из пассажиров изданию «74.ру». По словам пассажира, самолет попытались отремонтировать. В результате рейс перенесли. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ будет опубликован после получения комментария. Это уже вторая задержка рейса в аэропорту Челябинска. В 5 часов 15 минут утра должен был вылететь самолет в Ханты-Мансийск. Рейс до сих пор не отправлен. На этот раз перенесли вылет борта «Аэрофлота» из Челябинска в Москву Скрин: онлайн-табло аэропорта в Челябинске

В Челябинском аэропорту 31 июля задержали рейс «Аэрофлота» в Москву. Согласно данным онлайн-табло, самолет должен был вылететь в 16 часов 20 минут. Сейчас на табло указано, что рейс задерживается. Расчетное время вылета — 4 часа 55 минут ночи. «Сначала всех посадили в самолет. Потом сообщили, что есть какая-то неисправность в самолете», — сообщил один из пассажиров изданию «74.ру». По словам пассажира, самолет попытались отремонтировать. В результате рейс перенесли. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ будет опубликован после получения комментария. Это уже вторая задержка рейса в аэропорту Челябинска. В 5 часов 15 минут утра должен был вылететь самолет в Ханты-Мансийск. Рейс до сих пор не отправлен.