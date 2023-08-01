В Челябинской области назначили нового начальника полиции

Отдел полиции «Южноуральский» возглавил Дмитрий Зибров

Михаил Скоков охарактеризовал Дмитрия Зиброва как достойного офицера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Увельском районе и городе Южноуральске Челябинской области назначен новый начальник полиции. Им стал подполковник Дмитрий Зибров, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил личному составу органов внутренних дел Южноуральского городского округа и Увельского района нового начальника. Межмуниципальный отдел МВД России „Южноуральский“ возглавил подполковник полиции Дмитрий Зибров», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Нового руководителя Скоков представил на совещании в Южноуральске. Главный полицейский региона охарактеризовал Дмитрия Зиброва как достойного офицера, прошедшего путь от оперуполномоченного уголовного розыска ОВД города Карталы до замначальника отдела «Южноуральский» — начальника полиции.

На совещании Скоков отметил, что в работе всей челябинской полиции произошли кардинальные изменения. Также совершенствуются механизмы реагирования на обращения.

«Мы должны трепетно относиться к каждому звонку, к каждому обращению, понимать, что главная задача полицейских — обеспечивать безопасность. Незамедлительное реагирование на все сообщения, качественное принятие решений — это залог нашего успеха», — отметил Михаил Скоков.