В Челябинской области назначили нового начальника полиции

Отдел полиции «Южноуральский» возглавил Дмитрий Зибров
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Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, мвд, погоны, подполковник, полиция, гибдд, дпс
Михаил Скоков охарактеризовал Дмитрия Зиброва как достойного офицера Фото:

В Увельском районе и городе Южноуральске Челябинской области назначен новый начальник полиции. Им стал подполковник Дмитрий Зибров, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил личному составу органов внутренних дел Южноуральского городского округа и Увельского района нового начальника. Межмуниципальный отдел МВД России „Южноуральский“ возглавил подполковник полиции Дмитрий Зибров», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Нового руководителя Скоков представил на совещании в Южноуральске. Главный полицейский региона охарактеризовал Дмитрия Зиброва как достойного офицера, прошедшего путь от оперуполномоченного уголовного розыска ОВД города Карталы до замначальника отдела «Южноуральский» — начальника полиции.

На совещании Скоков отметил, что в работе всей челябинской полиции произошли кардинальные изменения. Также совершенствуются механизмы реагирования на обращения.

«Мы должны трепетно относиться к каждому звонку, к каждому обращению, понимать, что главная задача полицейских — обеспечивать безопасность. Незамедлительное реагирование на все сообщения, качественное принятие решений — это залог нашего успеха», — отметил Михаил Скоков.

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В Увельском районе и городе Южноуральске Челябинской области назначен новый начальник полиции. Им стал подполковник Дмитрий Зибров, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил личному составу органов внутренних дел Южноуральского городского округа и Увельского района нового начальника. Межмуниципальный отдел МВД России „Южноуральский“ возглавил подполковник полиции Дмитрий Зибров», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Нового руководителя Скоков представил на совещании в Южноуральске. Главный полицейский региона охарактеризовал Дмитрия Зиброва как достойного офицера, прошедшего путь от оперуполномоченного уголовного розыска ОВД города Карталы до замначальника отдела «Южноуральский» — начальника полиции. На совещании Скоков отметил, что в работе всей челябинской полиции произошли кардинальные изменения. Также совершенствуются механизмы реагирования на обращения. «Мы должны трепетно относиться к каждому звонку, к каждому обращению, понимать, что главная задача полицейских — обеспечивать безопасность. Незамедлительное реагирование на все сообщения, качественное принятие решений — это залог нашего успеха», — отметил Михаил Скоков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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